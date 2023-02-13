https://ria.ru/20230213/svalka-1851742831.html

Шуваловскую свалку рекультивировали в Нижнем Новгороде

Шуваловскую свалку рекультивировали в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 13.02.2023

Шуваловскую свалку рекультивировали в Нижнем Новгороде

Работы по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода полностью завершены,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:42

2023-02-13T16:42

2023-02-13T16:42

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Работы по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода полностью завершены, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Шуваловская свалка промышленных и бытовых отходов площадью около 17,9 гектара считается официально закрытой с 1983 года. Слой отходов составлял от 5 до 13 метров. Мероприятия по рекультивации начались в декабре 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, теперь крупную территорию можно будет возвратить в хозяйственный оборот. "Шуваловская свалка долгое время была одной из главных экологических проблем Нижнего Новгорода и региона в целом. Нередко фиксировались случаи возгораний, поступало много жалоб от жителей. Благодаря национальному проекту "Экология" проблему удалось решить. Это даст положительные экологические и экономические эффекты, земли будут возвращены в хозяйственный оборот и, что очень важно, не потребуются средства на дальнейшее содержание объекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Губернатор Нижегородской области отметил, что при проведении работ были опробованы новые методики. Стоимость работ по рекультивации свалки составила 1,77 миллиарда рублей, из которых 0,94 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 0,83 миллиарда рублей – из областного. Государственный контракт на выполнение работ был заключен в 2020 году. По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, объект оказался одним из самых сложных и трудоемких, в ходе выполнения работ были выявлены дополнительные объемы свалочных масс, неучтенные в проекте. Превышение плана работ оценивается в 63%. Во избежание срывов срока реализации мероприятий были проведены дополнительные инженерные изыскания, осуществлялась корректировка проекта. "За полтора года работ на объекте отсепарированы все свалочные массы, а с учетом дополнительных объемов это около 1750 тысяч тонн, произведена обратная отсыпка грунта-рекультиванта на площади более 17 гектаров. Нижегородская область – один из пилотных регионов в России по реализации природоохранного проекта с применением метода сепарации. Сейчас мы имеем значительный опыт в данном направлении и готовы делиться им с другими регионами", - приводятся в сообщении слова Егорова. Уже весной на объекте начнется биологический этап, который подразумевает посев травы на всей территории рекультивированных земель.

https://ria.ru/20230212/svalka-1851532228.html

https://ria.ru/20230203/poezd-1849591364.html

https://realty.ria.ru/20230116/razdelnyy-sbor-1835685603.html

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жкх, нижегородская область, нижний новгород, ленинский район, глеб никитин, денис егоров, россия