13:37 13.02.2023 (обновлено: 14:05 13.02.2023)
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов, их назвали Пенелопа и Пепе
© Ленинградский зоопарк/ВКонтактеНоворожденный сурикат из видео, опубликованного Ленинградским зоопарком
Новорожденный сурикат из видео, опубликованного Ленинградским зоопарком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в своем Telegram-канале о появлении на свет двух детенышей сурикатов.
"Наша парочка сурикатов Фидель и Ушка стали родителями! 18 декабря у них родились крошечные детеныши. Позже выяснилось, что это самец и самочка, которых решили назвать Пепе и Пенелопа", — говорится в публикации.
Малышей можно увидеть среди большого семейства сурикатов.
"Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они все еще едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион", — рассказали в зоопарке.
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Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София в августе 1865 года. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.
Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Он расположен в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости.
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