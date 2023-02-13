https://ria.ru/20230213/surikaty-1851683610.html

В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов

В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов - РИА Новости, 13.02.2023

В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов

Ленинградский зоопарк сообщил в своем Telegram-канале о появлении на свет двух детенышей сурикатов. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:37

2023-02-13T13:37

2023-02-13T14:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в своем Telegram-канале о появлении на свет двух детенышей сурикатов."Наша парочка сурикатов Фидель и Ушка стали родителями! 18 декабря у них родились крошечные детеныши. Позже выяснилось, что это самец и самочка, которых решили назвать Пепе и Пенелопа", — говорится в публикации.Малышей можно увидеть среди большого семейства сурикатов."Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они все еще едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион", — рассказали в зоопарке.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София в августе 1865 года. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Он расположен в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости.

https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html

https://ria.ru/20230117/igrushki-1845365084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградский зоопарк, санкт-петербург, россия, ленинград, земля