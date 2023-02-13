Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20230213/surikaty-1851683610.html
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов - РИА Новости, 13.02.2023
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов
Ленинградский зоопарк сообщил в своем Telegram-канале о появлении на свет двух детенышей сурикатов. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:37
2023-02-13T14:05
хорошие новости
ленинградский зоопарк
санкт-петербург
россия
ленинград
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851684002_69:0:1500:805_1920x0_80_0_0_4d42bb8ca5152e0e9b75d13891cc9932.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в своем Telegram-канале о появлении на свет двух детенышей сурикатов."Наша парочка сурикатов Фидель и Ушка стали родителями! 18 декабря у них родились крошечные детеныши. Позже выяснилось, что это самец и самочка, которых решили назвать Пепе и Пенелопа", — говорится в публикации.Малышей можно увидеть среди большого семейства сурикатов."Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они все еще едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион", — рассказали в зоопарке.Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София в августе 1865 года. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Он расположен в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости.
https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html
https://ria.ru/20230117/igrushki-1845365084.html
санкт-петербург
россия
ленинград
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851684002_255:0:1328:805_1920x0_80_0_0_309cdad7ebaab55310ff6e1ce1ea66d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградский зоопарк, санкт-петербург, россия, ленинград, земля
Хорошие новости, Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Земля
13:37 13.02.2023 (обновлено: 14:05 13.02.2023)
 
В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов

В Ленинградском зоопарке родились детеныши сурикатов, их назвали Пенелопа и Пепе

© Ленинградский зоопарк/ВКонтактеНоворожденный сурикат из видео, опубликованного Ленинградским зоопарком
Новорожденный сурикат из видео, опубликованного Ленинградским зоопарком
© Ленинградский зоопарк/ВКонтакте
Новорожденный сурикат из видео, опубликованного Ленинградским зоопарком
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в своем Telegram-канале о появлении на свет двух детенышей сурикатов.
"Наша парочка сурикатов Фидель и Ушка стали родителями! 18 декабря у них родились крошечные детеныши. Позже выяснилось, что это самец и самочка, которых решили назвать Пепе и Пенелопа", — говорится в публикации.
Малышей можно увидеть среди большого семейства сурикатов.
"Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они все еще едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион", — рассказали в зоопарке.
Вход в Ленинградский зоопарк - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 16:22Туризм
В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София в августе 1865 года. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.
Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Он расположен в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости.
Медоед в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 09:13
Жители столицы подарили игрушки животным в Московском зоопарке
 
Хорошие новостиЛенинградский зоопаркСанкт-ПетербургРоссияЛенинградЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала