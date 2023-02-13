https://ria.ru/20230213/strelba-1851603780.html

Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры

Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры - РИА Новости, 13.02.2023

Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры

Охранник точки общепита в центре Москвы в ходе конфликта с двумя мужчинами применил газовый баллончик, а затем и оружие, стрелявшего увезли в отдел, а... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:50

2023-02-13T08:50

2023-02-13T08:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Охранник точки общепита в центре Москвы в ходе конфликта с двумя мужчинами применил газовый баллончик, а затем и оружие, стрелявшего увезли в отдел, а пострадавших - в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент случился накануне вечером на Пятницкой улице. "Предварительно установлено, что произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что стрелявшего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшие - в медучреждении. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, подытожил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20230210/strelba-1851313132.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва