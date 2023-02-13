https://ria.ru/20230213/strelba-1851603780.html
Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры
Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры - РИА Новости, 13.02.2023
Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры
Охранник точки общепита в центре Москвы в ходе конфликта с двумя мужчинами применил газовый баллончик, а затем и оружие, стрелявшего увезли в отдел, а... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:50
2023-02-13T08:50
2023-02-13T08:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Охранник точки общепита в центре Москвы в ходе конфликта с двумя мужчинами применил газовый баллончик, а затем и оружие, стрелявшего увезли в отдел, а пострадавших - в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент случился накануне вечером на Пятницкой улице. "Предварительно установлено, что произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что стрелявшего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшие - в медучреждении. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, подытожил представитель пресс-службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за ссоры
Охранник точки общепита в Москве открыл стрельбу из-за конфликта с двумя мужчинами
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Охранник точки общепита в центре Москвы в ходе конфликта с двумя мужчинами применил газовый баллончик, а затем и оружие, стрелявшего увезли в отдел, а пострадавших - в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации полиции, инцидент случился накануне вечером на Пятницкой улице.
"Предварительно установлено, что произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что стрелявшего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшие - в медучреждении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, подытожил представитель пресс-службы.