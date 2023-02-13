https://ria.ru/20230213/strakhovschiki-1851710980.html

Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков России

Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков России - РИА Новости, 13.02.2023

Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков России

Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков России, сообщила пресс-служба страховой компании. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:07

2023-02-13T15:07

2023-02-13T15:08

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков России, сообщила пресс-служба страховой компании."Юбилейный год стал для компании успешным – мы вошли в пятерку сильнейших и устойчивых страховщиков России. Этого удалось достичь благодаря вовремя принятым стратегическим решениям в апреле 2020 года. Уже сегодня мы видим результаты проделанной работы. Финансовые показатели выполняются согласно плану. Несмотря на трудности, ВСК остается лучшим работодателем страхового сектора и входит в топ-50 среди крупнейших компаний России. Мы остаемся системообразующей компанией, которая всегда выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами во всех регионах РФ. В 2022 году рост показали команды из Магадана, Республики Адыгея, Благовещенска, Республики Бурятия и Ульяновска", - сказал председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, слова которого приводит пресс-служба.По предварительным итогам 2022 года, ВСК увеличила объем собранных премий в большинстве ключевых видов страхования. Так, сборы по страхованию имущества юридических лиц (ИЮЛ) выросли на 22% до 7,3 миллиарда рублей, по страхованию ипотеки – на 13% до 6,3 миллиарда рублей. Объем выплат клиентам по итогам года составил более 37,9 миллиарда рублей.В этом году компании исполняется 31 год, а большинство региональных филиалов ВСК отмечают 30-летний юбилей. За три десятилетия работы компании удалось войти в топ-5 крупнейших российских страховщиков, завоевать доверие клиентов и стать одним из лидеров по цифровой трансформации страхового рынка.По итогам 2022 года ВСК урегулировал более 683 тысяч страховых случаев. Около 47% обращений от клиентов компании пришлось на ДМС, на ОСАГО – 27%, а на каско – 13%.Для ВСК 2022 год стал периодом активной ИТ-трансформации – компания внедрила сразу несколько новых технологичных сервисов. Был запущен сервис медицинского сопровождения "Цифровая клиника", а также интегрирован сервис упрощенного оформления извещения о ДТП.Цифровая трансформация является ключевым направлением развития Страхового Дома ВСК. В прошлом году страховщик создал собственную ИТ компанию - "Высокие цифровые технологии" (ВЦТ). Дочерняя структура ВСК занимается консалтингом, разработкой программного обеспечения, внедрением цифровых решений на базе open-sourceтехнологий и отечественного ПО. Уже в этом году ВЦТ стала резидентом Инновационного научно-технологического центра "Сириус".

https://ria.ru/20221111/ipoteka-1830955441.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом)