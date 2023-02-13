https://ria.ru/20230213/strakhi-1851215554.html
Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"
Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 13.02.2023
Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"
Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться?
2023-02-13T12:00
2023-02-13T12:00
2023-02-13T12:03
страхи
наталья лосева
психология
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Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"
Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было очень больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться?
audio/mpeg
Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"
Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было очень больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться?
audio/mpeg
Историю героя Александра разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
12:00 13.02.2023 (обновлено: 12:03 13.02.2023)
Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"
Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться?