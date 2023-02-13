https://ria.ru/20230213/strakhi-1851215554.html

Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"

Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 13.02.2023

Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы"

Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться?

2023-02-13T12:00

2023-02-13T12:00

2023-02-13T12:03

страхи

наталья лосева

психология

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Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы" Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было очень больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться? audio/mpeg

Зубной врач зашел прямо в детскую комнату. "Страхи/Детские травмы" Александр боится врачей, но стоматологов — в особенности. В детстве ему лечили зуб в домашних условиях — было очень больно. С тех пор герой старается как можно реже посещать стоматолога из-за неконтролируемой паники и дрожи. Страх привел к тому, что мужчина запустил свое здоровье. Это мешает в работе, где нужно часто общаться с клиентами. Как не бояться? audio/mpeg

Историю героя Александра разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио