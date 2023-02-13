https://ria.ru/20230213/starlink-1851614622.html

Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине

Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине - РИА Новости, 13.02.2023

Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:50

2023-02-13T09:50

2023-02-13T16:49

в мире

украина

илон маск

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта."Starlink — это магистральная линия связи Украины, особенно на фронте, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне", — написал он в Twitter.Так Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. Бизнесмен также отметил, что терминалы Starlink предназначены для частного использования, а не для военных целей, и добавил, что Space X имеет право отключить устройства, но не пользуется им."Мы изо всех сил пытаемся поступать правильно, а "правильно" — чрезвычайно сложный моральный вопрос", — заключил Маск.Минобороны Украины ранее заявило о формировании нескольких рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Впоследствии президент компании Гвинн Шотвелл сообщила, что Space X ограничила применение своих спутников в военных целях, в частности, для управления беспилотниками.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20230213/tsena-1851602899.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, илон маск, скотт келли, spacex