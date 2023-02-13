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Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине - РИА Новости, 13.02.2023
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Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине
Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине - РИА Новости, 13.02.2023
Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине
Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:50
2023-02-13T16:49
в мире
украина
илон маск
скотт келли
spacex
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта."Starlink — это магистральная линия связи Украины, особенно на фронте, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне", — написал он в Twitter.Так Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. Бизнесмен также отметил, что терминалы Starlink предназначены для частного использования, а не для военных целей, и добавил, что Space X имеет право отключить устройства, но не пользуется им."Мы изо всех сил пытаемся поступать правильно, а "правильно" — чрезвычайно сложный моральный вопрос", — заключил Маск.Минобороны Украины ранее заявило о формировании нескольких рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Впоследствии президент компании Гвинн Шотвелл сообщила, что Space X ограничила применение своих спутников в военных целях, в частности, для управления беспилотниками.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20230213/tsena-1851602899.html
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в мире, украина, илон маск, скотт келли, spacex
В мире, Украина, Илон Маск, Скотт Келли, SpaceX
09:50 13.02.2023 (обновлено: 16:49 13.02.2023)
 
Маск заявил, что не допустит применения Starlink для эскалации на Украине

Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации на Украине

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации украинского конфликта.
"Starlink — это магистральная линия связи Украины, особенно на фронте, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне", — написал он в Twitter.
Так Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. Бизнесмен также отметил, что терминалы Starlink предназначены для частного использования, а не для военных целей, и добавил, что Space X имеет право отключить устройства, но не пользуется им.
"Мы изо всех сил пытаемся поступать правильно, а "правильно" — чрезвычайно сложный моральный вопрос", — заключил Маск.
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Минобороны Украины ранее заявило о формировании нескольких рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами.
Впоследствии президент компании Гвинн Шотвелл сообщила, что Space X ограничила применение своих спутников в военных целях, в частности, для управления беспилотниками.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
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