В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков заявил, что призыв посольства США к американцам покинуть Россию не стал новацией
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией",- сказал Песков.
Он отметил, что в призыве американского посольства упоминаются и лица, имеющие двойное - российское и американское - гражданство. "Те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", - подчеркнул Песков.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятстовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".