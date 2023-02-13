https://ria.ru/20230213/ssha-1851670348.html

В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию

В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию - РИА Новости, 13.02.2023

В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию

Обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:45

2023-02-13T12:45

2023-02-13T12:45

россия

сша

украина

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что в призыве американского посольства упоминаются и лица, имеющие двойное - российское и американское - гражданство. "Те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", - подчеркнул Песков. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятстовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

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Владимир Лаврентьев

россия, сша, украина, дмитрий песков, в мире