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В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию - РИА Новости, 13.02.2023
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В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию - РИА Новости, 13.02.2023
В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:45
2023-02-13T12:45
россия
сша
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что в призыве американского посольства упоминаются и лица, имеющие двойное - российское и американское - гражданство. "Те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", - подчеркнул Песков. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятстовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
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россия, сша, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, В мире
12:45 13.02.2023
 
В Кремле ответили на призыв посольства США к американцам покинуть Россию

Песков заявил, что призыв посольства США к американцам покинуть Россию не стал новацией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть Россию не является новацией, подобные призывы озвучивались неоднократно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией",- сказал Песков.
Он отметил, что в призыве американского посольства упоминаются и лица, имеющие двойное - российское и американское - гражданство. "Те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть", - подчеркнул Песков.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятстовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
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