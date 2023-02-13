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Посольство США вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию - РИА Новости, 13.02.2023
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Посольство США вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию
Посольство США вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию - РИА Новости, 13.02.2023
Посольство США вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию
США вновь рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с российской военной операцией на Украине, соответствующее предупреждение размещено на сайте... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T06:53
2023-02-13T14:39
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сша
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США вновь рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с российской военной операцией на Украине, соответствующее предупреждение размещено на сайте американского посольства в России. Среди других причин, по которым поездки в Россию не рекомендуются, названы "потенциальное преследование" граждан США с целью дальнейшего задержания, "произвольное применение местного законодательства, ограниченное число рейсов в Россию и из России, ограниченная возможность посольства оказывать помощь гражданам США в России и возможность терроризма"."Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну", — подчеркнули в посольстве.Кроме того, в сообщении дипмиссии утверждается, что российские власти могут "отказать в признании гражданства США" лицам с российско-американским гражданством, "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и (или) призвать их на военную службу".Отмечается также, что посольство США серьезно ограничено в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США в выезде из страны "и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными".Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор не меняло рекомендации. Позднее рекомендация не ездить в Россию или покинуть страну была выпущена в сентябре в связи с началом в России частичной мобилизации. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230210/zakharova-1851174963.html
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россия, сша, украина, владимир путин
Россия, США, Украина, Владимир Путин
06:53 13.02.2023 (обновлено: 14:39 13.02.2023)
 
Посольство США вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию

Посольство США в России призвало американцев покинуть страну из-за риска мобилизации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США вновь рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с российской военной операцией на Украине, соответствующее предупреждение размещено на сайте американского посольства в России.

"Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских Вооруженных сил на Украину", — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Среди других причин, по которым поездки в Россию не рекомендуются, названы "потенциальное преследование" граждан США с целью дальнейшего задержания, "произвольное применение местного законодательства, ограниченное число рейсов в Россию и из России, ограниченная возможность посольства оказывать помощь гражданам США в России и возможность терроризма".
"Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну", — подчеркнули в посольстве.
Кроме того, в сообщении дипмиссии утверждается, что российские власти могут "отказать в признании гражданства США" лицам с российско-американским гражданством, "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и (или) призвать их на военную службу".
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Отмечается также, что посольство США серьезно ограничено в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США в выезде из страны "и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными".
Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор не меняло рекомендации. Позднее рекомендация не ездить в Россию или покинуть страну была выпущена в сентябре в связи с началом в России частичной мобилизации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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