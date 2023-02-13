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СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена - РИА Новости, 13.02.2023
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СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена
СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена
Американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T01:16
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в мире
сша
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. По сообщению агентства, представитель администрации США заявил, что "Байден приказал сбить неопознанный объект". Сообщается также, что, по словам американского чиновника, объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу. По оценкам США, он не представлял военной угрозы для каких-либо целей на суше. Также отмечается, что у США нет указаний на то, что объект мог использоваться для слежки, однако, по словам чиновника, этого нельзя исключать.
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в мире, сша, монтана, джо байден
В мире, США, Монтана, Джо Байден
01:16 13.02.2023 (обновлено: 01:19 13.02.2023)
 
СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена

Reuters: ВВС США сбили воздушный объект над озером Гурон по приказу Байдена

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
По сообщению агентства, представитель администрации США заявил, что "Байден приказал сбить неопознанный объект".
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Вчера, 16:42В мире
СМИ сообщили об обнаружении неопознанного объекта в небе у побережья КНР
Сообщается также, что, по словам американского чиновника, объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу. По оценкам США, он не представлял военной угрозы для каких-либо целей на суше. Также отмечается, что у США нет указаний на то, что объект мог использоваться для слежки, однако, по словам чиновника, этого нельзя исключать.
 
В миреСШАМонтанаДжо Байден
 
 
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