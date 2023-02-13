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СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена

СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена - РИА Новости, 13.02.2023

СМИ: американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу Байдена

Американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T01:16

2023-02-13T01:16

2023-02-13T01:19

в мире

сша

монтана

джо байден

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американские военные сбили объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. По сообщению агентства, представитель администрации США заявил, что "Байден приказал сбить неопознанный объект". Сообщается также, что, по словам американского чиновника, объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу. По оценкам США, он не представлял военной угрозы для каких-либо целей на суше. Также отмечается, что у США нет указаний на то, что объект мог использоваться для слежки, однако, по словам чиновника, этого нельзя исключать.

https://radiosputnik.ria.ru/20230212/kitay-1851539401.html

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в мире, сша, монтана, джо байден