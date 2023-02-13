22:40 13.02.2023 (обновлено: 22:54 13.02.2023)
Италия не против создания спецтрибунала по Украине, заявил глава МИД
В МИД Италии допустили поддержку создания спецтрибунала по преступлениям на Украине
Рим, Италия. Архивное фото
РИМ, 13 фев – РИА Новости. Италия не будет против создания специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине, заявил в понедельник глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Убивать безоружное население – это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал – ред.), мы не против", - подчеркнул политик в ходе публичного мероприятия в Риме.
"Мы никогда не направляли оружие для того, чтобы поражать российскую территорию, и мы никогда не объявляли войну России. У нас проблема с руководством, но не с народом", - приводит слова Таяни информагентство Ansa.
Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".