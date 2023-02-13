14:19 13.02.2023 (обновлено: 14:26 13.02.2023)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли 110 военнослужащих
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 110 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка (ЛНР) "уничтожено более 80 военнослужащих Украины, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30".