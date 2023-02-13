https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851698032.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 13.02.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 110 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:19

2023-02-13T14:19

2023-02-13T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 110 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка (ЛНР) "уничтожено более 80 военнослужащих Украины, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)