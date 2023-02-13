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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 13.02.2023
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 13.02.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 110 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:19
2023-02-13T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 110 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка (ЛНР) "уничтожено более 80 военнослужащих Украины, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30".
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:19 13.02.2023 (обновлено: 14:26 13.02.2023)
 
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли 110 военнослужащих

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 110 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка (ЛНР) "уничтожено более 80 военнослужащих Украины, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30".
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