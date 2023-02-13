https://ria.ru/20230213/soyuz-1851778255.html

Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта

Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта - РИА Новости, 13.02.2023

Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта

Запуск космического корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен максимум до первой декады марта, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:32

2023-02-13T18:32

2023-02-13T18:51

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запуск космического корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен максимум до первой декады марта, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация."Сегодня, пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном пресс-службой.15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения космического корабля "Союз МС-22". Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.В начале января "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС должен отправиться "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он должен был полететь в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230203/soyuz-1849648947.html

https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)