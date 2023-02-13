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Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта - РИА Новости, 13.02.2023
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Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта
Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта - РИА Новости, 13.02.2023
Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта
Запуск космического корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен максимум до первой декады марта, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:32
2023-02-13T18:51
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запуск космического корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен максимум до первой декады марта, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация."Сегодня, пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном пресс-службой.15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения космического корабля "Союз МС-22". Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.В начале января "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС должен отправиться "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он должен был полететь в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.
https://ria.ru/20230203/soyuz-1849648947.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
18:32 13.02.2023 (обновлено: 18:51 13.02.2023)
 
Запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта

Глава "Роскосмоса" Борисов: запуск "Союза МС-23" отложили до первой декады марта

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в медиабанкСтартовый комплекс Байконура
Стартовый комплекс Байконура - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запуск космического корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен максимум до первой декады марта, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация.
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"Сегодня, пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном пресс-службой.
15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения космического корабля "Союз МС-22". Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
В начале января "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС должен отправиться "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он должен был полететь в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности.
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