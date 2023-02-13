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Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 13.02.2023
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить о своей... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:23
2023-02-13T20:23
2023-02-13T20:57
африка
россия
владимир путин
совет безопасности рф
сергей лавров
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить о своей командировке в дружественные африканские страны в рамках подготовки к саммиту "Россия — Африка".Второй саммит "Россия — Африка" состоится в России в 2023 году. В июле 2022 года Путин подписал указ об организационном комитете по подготовке к мероприятию.
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африка, россия, владимир путин, совет безопасности рф, сергей лавров
Африка, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Сергей Лавров
20:23 13.02.2023 (обновлено: 20:57 13.02.2023)
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин обсудил с членами Совбеза итоги командировки Лаврова в страны Африки