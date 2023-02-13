https://ria.ru/20230213/sovbez-1851806428.html

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 13.02.2023

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить о своей... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:23

2023-02-13T20:23

2023-02-13T20:57

африка

россия

владимир путин

совет безопасности рф

сергей лавров

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить о своей командировке в дружественные африканские страны в рамках подготовки к саммиту "Россия — Африка".Второй саммит "Россия — Африка" состоится в России в 2023 году. В июле 2022 года Путин подписал указ об организационном комитете по подготовке к мероприятию.

https://ria.ru/20230212/ravnopravie-1851531717.html

африка

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африка, россия, владимир путин, совет безопасности рф, сергей лавров