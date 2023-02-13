https://ria.ru/20230213/sotspodderzhka-1851718418.html

В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах

В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах - РИА Новости, 13.02.2023

В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах

Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении проект базового закона о мерах социальной поддержки для... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:36

2023-02-13T15:36

2023-02-13T15:36

россия

луганская народная республика

госдума рф

общество

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. "Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. Ко второму чтению к законопроекту поступил ряд поправок, в частности были одобрены поправки, которыми предлагается установить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года. Как ранее пояснили в Минтруде, размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля.

https://ria.ru/20230126/sotspodderzhka-1847612313.html

https://ria.ru/20220908/podderzhka-1815403425.html

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россия, луганская народная республика, госдума рф, общество, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область