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В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах - РИА Новости, 13.02.2023
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В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах
В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах - РИА Новости, 13.02.2023
В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении проект базового закона о мерах социальной поддержки для... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:36
2023-02-13T15:36
россия
луганская народная республика
госдума рф
общество
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. "Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. Ко второму чтению к законопроекту поступил ряд поправок, в частности были одобрены поправки, которыми предлагается установить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года. Как ранее пояснили в Минтруде, размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля.
https://ria.ru/20230126/sotspodderzhka-1847612313.html
https://ria.ru/20220908/podderzhka-1815403425.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, госдума рф, общество, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
15:36 13.02.2023
 
В Госдуме одобрили проект базового закона о соцподдержке в новых регионах

В Госдуме одобрили проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах РФ, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах.
"Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", - указывается в пояснительных материалах.
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В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам.
Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством.
Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года.
"В целях сохранения мер социальной защиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, законопроектом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для аналогичных категорий граждан", - отмечается в документе.
Ко второму чтению к законопроекту поступил ряд поправок, в частности были одобрены поправки, которыми предлагается установить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года.
Как ранее пояснили в Минтруде, размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рубля.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФОбществоДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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