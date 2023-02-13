https://ria.ru/20230213/sochi-1851713694.html

Спасатели в Сочи усилят контроль за водными объектами

Спасатели в Сочи усилят контроль за водными объектами - РИА Новости, 13.02.2023

Спасатели в Сочи усилят контроль за водными объектами

Спасатели в Сочи примут меры по усилению контроля за водными объектами и туристическими группами из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:13

2023-02-13T17:13

2023-02-13T17:13

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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Спасатели в Сочи примут меры по усилению контроля за водными объектами и туристическими группами из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В Сочи до вечера 13 февраля синоптики прогнозируют снегопады в горах и ветер с порывами до 20 метров в секунду в прибрежной зоне города. Как передает корреспондент РИА Новости, в понедельник на территории горных районов Сочи выпал снег, местами на дорогах сохраняется гололедица, однако в прибрежной зоне Центрального района снежных осадков нет, но ощущается сильный ветер, в море шторм. Из-за этого сотрудники пляжей и некоторых кафе на набережных Сочи не разбирали инфраструктуру с утра. Как пояснили агентству в пресс-службе краевого МЧС, ветровая нагрузка на курорте сейчас действительно есть, поэтому спасатели проконтролируют ситуацию в прибрежной зоне. Приостановлены в настоящее время и прогулки на яхтах у морпорта. Как рассказала РИА Новости руководитель туристической компании "Сочи-СанМарина" Марина Маркова, являющаяся организатором морских прогулок, в настоящее время суда в море не выходят. При этом центральные пляжи Сочи доступны для посещения. Так, по данным спасателей пляжей "Маяк" и "Ривьера", доступ на территории открыт. Доступны и другие пляжные зоны, расположенные вдоль набережной "Маяк" от "Южного мола" до Черноморской улицы. Однако, спасатели предупреждают, что во время ветра людям нужно быть предусмотрительными, избегать прогулок в горной местности, обращать внимание на электропровода.

https://ria.ru/20230209/shtorm-1850885095.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), отдых на море, отдых в россии