https://ria.ru/20230213/smert-1851735902.html

"Блаженная Феодора была права". Что видит человек сразу после смерти

"Блаженная Феодора была права". Что видит человек сразу после смерти - РИА Новости, 13.02.2023

"Блаженная Феодора была права". Что видит человек сразу после смерти

Для верующих посмертное существование — совсем не загадка. Это или вечное блаженство, или вечные муки. Вопросу посвящено множество преданий. Чего ждать по ту... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:00

2023-02-13T17:00

2023-02-13T18:01

религия

иерусалим

кипр

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Для верующих посмертное существование — совсем не загадка. Это или вечное блаженство, или вечные муки. Вопросу посвящено множество преданий. Чего ждать по ту сторону — в материале РИА Новости.Испытание на прочностьВ поисках ответа люди с давних пор приводили истории, описывающие посмертную жизнь. Самая известная появилась в X веке в Византии: "Рассказ блаженной Феодоры о мытарствах".Легенда повествует о том, как некоему Григорию — ученику преподобного Василия Нового — во сне явилась покойная служанка его наставника, Феодора. И поведала, что в смертный час человек видит потусторонние силы."Они подняли шум и крик: одни ревели как скоты и звери, другие лаяли как собаки, иные выли как волки, а иные хрюкали как свиньи. Все они неистовствовали, грозились, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть; готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела", — гласит предание.Затем душа в сопровождении двух ангелов восходит "от земли на высоту небесную" — в рай. Но путь преграждает нечистая сила, которая сидит на 20 ступенях — мытарствах. Каждое посвящено определенному греху — лжи, зависти, скупости и так далее.Испытания, согласно рассказу, продолжаются сорок дней. Если душа с ними не справилась, то "князи мытарств похищают ее, и, жестоко мучая, отводят на дно ада, и держат там в узах до Страшного суда Христова". Прошедшие до конца достигают вечного блаженства.Каждому свое местоНа Руси был свой аналог "Мытарств" — "Хождение Богородицы по мукам". Появился сказ примерно в XII веке.После смерти и воскресения Христа Пресвятая Дева жила в Иерусалиме и каждый день ходила молиться на Елеонскую гору. Там однажды ей явился архангел Михаил и "повел лицезреть места, где мучаются грешники".В одном были язычники, "пребывавшие в вечной тьме и скорби". Во втором в огненной реке тонули проклятые родителями и лжесвидетели.В другой части преисподней "на раскаленных скамьях" мучились те, кто опаздывал на воскресное богослужение. Рядом, на железном дереве, за язык были подвешены клеветники.В финале пораженная увиденным Богоматерь обращается к Господу и просит: "Владыка, прошу милосердия твоего для христиан". Господь соглашается и дарует грешникам облегчение на время "от Великого четверга до Троицына дня".Но, как и рассказ о Феодоре, "Хождение Богородицы" — красивая выдумка, говорят священнослужители. В самом Священном Писании о посмертном опыте повествует лишь сюжет с воскрешением любимого друга Христа — Лазаря из Вифании.Был всегда мраченСогласно Евангелию, тот был болен и просил Спасителя об исцелении. Но Иисус, вместо того чтобы идти к нему, "пробыл два дня на том месте, на котором находился". И лишь когда Лазарь скончался, собрался в путь.К моменту прибытия друг был мертв уже четыре дня. Иисус повелел отвалить камень от гробницы и громко воззвал: "Лазарь! Иди вон!" Очевидцы были поражены — закутанный в саван вышел из пещеры.Но больше о Лазаре нет ни слова. Согласно ранним преданиям, друг Христов прожил еще 30 лет, стал епископом на Кипре. Все, кто его видел, утверждали: "Был он мрачен и почти никогда не смеялся". Что же увидел Лазарь там?Строго говоря, церковь знает лишь, что душа человека бессмертна. А когда Господь вновь придет на землю вершить Страшный суд, все люди воскреснут в теле. Сюжеты, аналогичные "Мытарствам Феодоры", считаются религиозной мистикой.Другое дело, что в XX веке подкрепили эти истории случаями из медицины. Пережившие клиническую смерть люди рассказывали, "как выходили из собственного тела", "чувствовали покой, умиротворение", "шли по темному коридору, в конце которого сиял свет".Другие вспоминали вовсе противоположное — "необъяснимый страх", "жаркий огонь" и "кричащих от боли людей".Ученые до сих пор не могут объяснить это. Одни говорят, что подобные свидетельства подтверждают реальность загробного мира. Другие списывают все на галлюцинации из-за нарушения обмена веществ. Но факт остается: опыт клинической смерти схож с тем, что описано в христианских преданиях.

https://ria.ru/20230210/ikona-1851082150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, кипр