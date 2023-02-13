Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:09
2023-02-13T11:09
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d65280340b871b154ba203a683894e8.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД. "Сотрудники кинологической службы при обследовании лесополос, расположенных в окрестностях, села Терпенье Мелитопольского района Запорожской области выявили схрон с боеприпасами... Из тайника изъяли: гранатомет РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4500 граммов. На место опасной находки незамедлительно были вызваны взрывотехники, по решению которых найденные боеприпасы перевезены в безопасное место и обезврежены с помощью накладного заряда, методом подрыва", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению обнаруженных боеприпасов.
https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bafff6725942de92aa9de06a7c78f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
11:09 13.02.2023
 
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами

Правоохранительные органы нашли схрон с боеприпасами у села Терпенье близ Мелитополя

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии в Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД.
"Сотрудники кинологической службы при обследовании лесополос, расположенных в окрестностях, села Терпенье Мелитопольского района Запорожской области выявили схрон с боеприпасами... Из тайника изъяли: гранатомет РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4500 граммов. На место опасной находки незамедлительно были вызваны взрывотехники, по решению которых найденные боеприпасы перевезены в безопасное место и обезврежены с помощью накладного заряда, методом подрыва", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению обнаруженных боеприпасов.
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 10:47Специальная военная операция на Украине
В Бердянске нашли схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала