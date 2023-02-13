https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html

В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами

В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023

В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:09

2023-02-13T11:09

2023-02-13T11:09

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД. "Сотрудники кинологической службы при обследовании лесополос, расположенных в окрестностях, села Терпенье Мелитопольского района Запорожской области выявили схрон с боеприпасами... Из тайника изъяли: гранатомет РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4500 граммов. На место опасной находки незамедлительно были вызваны взрывотехники, по решению которых найденные боеприпасы перевезены в безопасное место и обезврежены с помощью накладного заряда, методом подрыва", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению обнаруженных боеприпасов.

https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

мелитополь, запорожская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр