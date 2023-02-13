https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:09
2023-02-13T11:09
2023-02-13T11:09
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в районе села Терпенье в пригороде Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщил журналистам представитель МВД. "Сотрудники кинологической службы при обследовании лесополос, расположенных в окрестностях, села Терпенье Мелитопольского района Запорожской области выявили схрон с боеприпасами... Из тайника изъяли: гранатомет РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4500 граммов. На место опасной находки незамедлительно были вызваны взрывотехники, по решению которых найденные боеприпасы перевезены в безопасное место и обезврежены с помощью накладного заряда, методом подрыва", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению обнаруженных боеприпасов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
Правоохранительные органы нашли схрон с боеприпасами у села Терпенье близ Мелитополя