https://ria.ru/20230213/skhron-1851610844.html
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:32
2023-02-13T09:32
2023-02-13T11:47
энергодар
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале. Как уточняется, в шкафах и яме гаража сотрудники правоохранительных органов нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, а также форму ВСУ.По данным полиции, объект принадлежит ветерану украинской "антитеррористической операции" в Донбассе, который сейчас находится на подконтрольной Киеву территории. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230211/zaporozhe-1851361789.html
энергодар
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Энергодар, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
09:32 13.02.2023 (обновлено: 11:47 13.02.2023)
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в запорожском Энергодаре