https://ria.ru/20230213/skhron-1851610844.html

В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023

В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:32

2023-02-13T09:32

2023-02-13T11:47

энергодар

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале. Как уточняется, в шкафах и яме гаража сотрудники правоохранительных органов нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, а также форму ВСУ.По данным полиции, объект принадлежит ветерану украинской "антитеррористической операции" в Донбассе, который сейчас находится на подконтрольной Киеву территории. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230211/zaporozhe-1851361789.html

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)