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В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023
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В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 13.02.2023
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:32
2023-02-13T11:47
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале. Как уточняется, в шкафах и яме гаража сотрудники правоохранительных органов нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, а также форму ВСУ.По данным полиции, объект принадлежит ветерану украинской "антитеррористической операции" в Донбассе, который сейчас находится на подконтрольной Киеву территории. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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энергодар
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энергодар, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Энергодар, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
09:32 13.02.2023 (обновлено: 11:47 13.02.2023)
 
В Энергодаре обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в запорожском Энергодаре

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием в Энергодаре Запорожской области, говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале.

"В одном из гаражных кооперативов города Энергодар полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии обнаружили и изъяли крупный схрон с оружием и боеприпасами", — сказано в релизе.

Как уточняется, в шкафах и яме гаража сотрудники правоохранительных органов нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, а также форму ВСУ.
По данным полиции, объект принадлежит ветерану украинской "антитеррористической операции" в Донбассе, который сейчас находится на подконтрольной Киеву территории.
Оружие и боеприпасы направили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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