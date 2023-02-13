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"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
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"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР
Образовательный центр "Сириус" сообщил, что первые шесть учеников из Донецкой Народной Республики принимают участие в его образовательных программах. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:29
2023-02-13T16:29
общество
россия
елена шмелева
владимир путин
образовательный центр "сириус"
днр
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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" сообщил, что первые шесть учеников из Донецкой Народной Республики принимают участие в его образовательных программах. В декабре 2022 года член совета федеральной территории "Сириус" Алексей Горбачев заявил, что "Сириус" примет первых учеников из ДНР на обучающие программы в феврале 2023 года. Дети прошли дистанционное тестирование, предоставив видеоролики с собственными экспериментами. "В феврале 2023 года на естественно-научную программу "Сириуса" впервые приехали шесть десятиклассников из Донецкой Народной Республики. На программе ребята знакомятся с методами исследования в области физики, химии и биологии, решают практико-ориентированные задачи, получают консультации, связанные с проектной научной деятельностью", - рассказали в университете. Предполагается, что в рамках февральской программы ученики смогут развивать экспериментальные навыки во всех трех областях – физике, химии и биологии. Отмечается, что педагоги "Сириуса" уже успели оценить высокий уровень знаний у детей. Ранее руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева сообщала РИА Новости, что в 2023 году методическая работа с детьми из новых регионов России будет усилена. Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Его задача состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
https://ria.ru/20221202/kompleks-1835978238.html
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общество, россия, елена шмелева, владимир путин, образовательный центр "сириус", днр
Общество, Россия, Елена Шмелева, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", ДНР
16:29 13.02.2023
 
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР

Образовательный центр "Сириус" принял на обучение первых шестерых детей из ДНР

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОбразовательный центр "Сириус"
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" сообщил, что первые шесть учеников из Донецкой Народной Республики принимают участие в его образовательных программах.
В декабре 2022 года член совета федеральной территории "Сириус" Алексей Горбачев заявил, что "Сириус" примет первых учеников из ДНР на обучающие программы в феврале 2023 года. Дети прошли дистанционное тестирование, предоставив видеоролики с собственными экспериментами.
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"В феврале 2023 года на естественно-научную программу "Сириуса" впервые приехали шесть десятиклассников из Донецкой Народной Республики. На программе ребята знакомятся с методами исследования в области физики, химии и биологии, решают практико-ориентированные задачи, получают консультации, связанные с проектной научной деятельностью", - рассказали в университете.
Предполагается, что в рамках февральской программы ученики смогут развивать экспериментальные навыки во всех трех областях – физике, химии и биологии. Отмечается, что педагоги "Сириуса" уже успели оценить высокий уровень знаний у детей.
Ранее руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева сообщала РИА Новости, что в 2023 году методическая работа с детьми из новых регионов России будет усилена.
Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Его задача состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
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ОбществоРоссияЕлена ШмелеваВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"ДНР
 
 
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