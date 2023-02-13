https://ria.ru/20230213/sirius-1851736804.html
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР
Образовательный центр "Сириус" сообщил, что первые шесть учеников из Донецкой Народной Республики принимают участие в его образовательных программах. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:29
2023-02-13T16:29
2023-02-13T16:29
общество
россия
елена шмелева
владимир путин
образовательный центр "сириус"
днр
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СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" сообщил, что первые шесть учеников из Донецкой Народной Республики принимают участие в его образовательных программах. В декабре 2022 года член совета федеральной территории "Сириус" Алексей Горбачев заявил, что "Сириус" примет первых учеников из ДНР на обучающие программы в феврале 2023 года. Дети прошли дистанционное тестирование, предоставив видеоролики с собственными экспериментами. "В феврале 2023 года на естественно-научную программу "Сириуса" впервые приехали шесть десятиклассников из Донецкой Народной Республики. На программе ребята знакомятся с методами исследования в области физики, химии и биологии, решают практико-ориентированные задачи, получают консультации, связанные с проектной научной деятельностью", - рассказали в университете. Предполагается, что в рамках февральской программы ученики смогут развивать экспериментальные навыки во всех трех областях – физике, химии и биологии. Отмечается, что педагоги "Сириуса" уже успели оценить высокий уровень знаний у детей. Ранее руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева сообщала РИА Новости, что в 2023 году методическая работа с детьми из новых регионов России будет усилена. Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Его задача состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
https://ria.ru/20221202/kompleks-1835978238.html
https://ria.ru/20221216/sirius-1838595690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена шмелева, владимир путин, образовательный центр "сириус", днр
Общество, Россия, Елена Шмелева, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", ДНР
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР
Образовательный центр "Сириус" принял на обучение первых шестерых детей из ДНР
СОЧИ, 13 фев - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" сообщил, что первые шесть учеников из Донецкой Народной Республики принимают участие в его образовательных программах.
В декабре 2022 года член совета федеральной территории "Сириус" Алексей Горбачев заявил, что "Сириус" примет первых учеников из ДНР на обучающие программы в феврале 2023 года. Дети прошли дистанционное тестирование, предоставив видеоролики с собственными экспериментами.
"В феврале 2023 года на естественно-научную программу "Сириуса" впервые приехали шесть десятиклассников из Донецкой Народной Республики. На программе ребята знакомятся с методами исследования в области физики, химии и биологии, решают практико-ориентированные задачи, получают консультации, связанные с проектной научной деятельностью", - рассказали в университете.
Предполагается, что в рамках февральской программы ученики смогут развивать экспериментальные навыки во всех трех областях – физике, химии и биологии. Отмечается, что педагоги "Сириуса" уже успели оценить высокий уровень знаний у детей.
Ранее руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева
сообщала РИА Новости, что в 2023 году методическая работа с детьми из новых регионов России
будет усилена.
Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина
. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Его задача состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.