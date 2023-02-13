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В Швейцарии заявили о дефиците лекарств - РИА Новости, 13.02.2023
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В Швейцарии заявили о дефиците лекарств
В Швейцарии заявили о дефиците лекарств - РИА Новости, 13.02.2023
В Швейцарии заявили о дефиците лекарств
В Швейцарии ощущается нехватка лекарств, заявила в интервью газете Blick президент общества фармацевтов pharmaSuisse Мартина Руггли. РИА Новости, 13.02.2023
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ЖЕНЕВА, 13 фев — РИА Новости. В Швейцарии ощущается нехватка лекарств, заявила в интервью газете Blick президент общества фармацевтов pharmaSuisse Мартина Руггли. Руггли уточнила, что отсутствуют определенные антибиотики, обезболивающие, сердечные препараты или лекарства от высокого кровяного давления, от болезни Паркинсона, эпилепсии и депрессии. "Если бы нам пришлось пережить долгую холодную зиму с большим количеством сильных простуд, это могло бы стать очень проблематичным", — добавила она.По словам специалиста, нынешняя нехватка вызвана тем фактом, что большинство активных веществ лекарств производится в Индии и Китае, а из-за пандемии COVID-19 эти страны экспортировали их меньше. "Мы не сможем быстро решить эту проблему. На это потребуется время. Швейцария должна вооружиться ради будущего с Европой. Было бы важно, чтобы не все активные вещества поступали из Азии", — указала Руггли.По ее словам, стране важно диверсифицировать источники поставок.
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швейцария, китай, индия, в мире
Швейцария, Китай, Индия, В мире
16:13 13.02.2023 (обновлено: 16:29 13.02.2023)
 
В Швейцарии заявили о дефиците лекарств

Blick: в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПроизводство лекарства
Производство лекарства - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Производство лекарства. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 фев — РИА Новости. В Швейцарии ощущается нехватка лекарств, заявила в интервью газете Blick президент общества фармацевтов pharmaSuisse Мартина Руггли.
"Дефицит касается всего ассортимента. Около семи процентов всех лекарств, возмещаемых по линии медицинского страхования, недоступны", — сказала она.
Руггли уточнила, что отсутствуют определенные антибиотики, обезболивающие, сердечные препараты или лекарства от высокого кровяного давления, от болезни Паркинсона, эпилепсии и депрессии.
"Если бы нам пришлось пережить долгую холодную зиму с большим количеством сильных простуд, это могло бы стать очень проблематичным", — добавила она.
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По словам специалиста, нынешняя нехватка вызвана тем фактом, что большинство активных веществ лекарств производится в Индии и Китае, а из-за пандемии COVID-19 эти страны экспортировали их меньше.
"Мы не сможем быстро решить эту проблему. На это потребуется время. Швейцария должна вооружиться ради будущего с Европой. Было бы важно, чтобы не все активные вещества поступали из Азии", — указала Руггли.
По ее словам, стране важно диверсифицировать источники поставок.
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