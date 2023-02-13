https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств - РИА Новости, 13.02.2023

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств

В Швейцарии ощущается нехватка лекарств, заявила в интервью газете Blick президент общества фармацевтов pharmaSuisse Мартина Руггли. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:13

2023-02-13T16:13

2023-02-13T16:29

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ЖЕНЕВА, 13 фев — РИА Новости. В Швейцарии ощущается нехватка лекарств, заявила в интервью газете Blick президент общества фармацевтов pharmaSuisse Мартина Руггли. Руггли уточнила, что отсутствуют определенные антибиотики, обезболивающие, сердечные препараты или лекарства от высокого кровяного давления, от болезни Паркинсона, эпилепсии и депрессии. "Если бы нам пришлось пережить долгую холодную зиму с большим количеством сильных простуд, это могло бы стать очень проблематичным", — добавила она.По словам специалиста, нынешняя нехватка вызвана тем фактом, что большинство активных веществ лекарств производится в Индии и Китае, а из-за пандемии COVID-19 эти страны экспортировали их меньше. "Мы не сможем быстро решить эту проблему. На это потребуется время. Швейцария должна вооружиться ради будущего с Европой. Было бы важно, чтобы не все активные вещества поступали из Азии", — указала Руггли.По ее словам, стране важно диверсифицировать источники поставок.

https://ria.ru/20230208/neft-1850517941.html

https://ria.ru/20230101/gretsiya-1842693851.html

швейцария

китай

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, китай, индия, в мире