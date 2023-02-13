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Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан - РИА Новости, 13.02.2023
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Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан
Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан - РИА Новости, 13.02.2023
Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан
Американская кондитерская компания Mars Wrigley, в том числе производящая Snickers и M&M's, была оштрафована на 14,5 тысячи долларов американскими... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:43
2023-02-13T16:44
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американская кондитерская компания Mars Wrigley, в том числе производящая Snickers и M&amp;M's, была оштрафована на 14,5 тысячи долларов американскими государственными органами после того, как два работника упали в чан с шоколадом, сообщает управление по охране труда США. Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда работники упали в частично заполненный резервуар с шоколадом во время выполнения работ на фабрике в штате Пенсильвания. Как сообщали местные СМИ, сотрудники пожарной службы сумели вытащить двух пострадавших из чана, предварительно проделав в его дне отверстие для их свободного прохода. Согласно первоначальным данным пострадавшие не получили травм. Однако они все равно были доставлены в больницу. "Работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы... 8 июня 2022 года", - говорится в заявлении управления по охране труда министерства труда США. Согласно информации на сайте министерства, размер штрафа, наложенного на кондитерскую компанию, составил 14,5 тысячи долларов.
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в мире, сша, пенсильвания
В мире, США, Пенсильвания
16:43 13.02.2023 (обновлено: 16:44 13.02.2023)
 
Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан

Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан с шоколадом

© РИА Новости / Анар МовсумовШоколадная фабрика
Шоколадная фабрика - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Шоколадная фабрика . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американская кондитерская компания Mars Wrigley, в том числе производящая Snickers и M&M's, была оштрафована на 14,5 тысячи долларов американскими государственными органами после того, как два работника упали в чан с шоколадом, сообщает управление по охране труда США.
Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда работники упали в частично заполненный резервуар с шоколадом во время выполнения работ на фабрике в штате Пенсильвания. Как сообщали местные СМИ, сотрудники пожарной службы сумели вытащить двух пострадавших из чана, предварительно проделав в его дне отверстие для их свободного прохода. Согласно первоначальным данным пострадавшие не получили травм. Однако они все равно были доставлены в больницу.
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"Работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы... 8 июня 2022 года", - говорится в заявлении управления по охране труда министерства труда США.
Согласно информации на сайте министерства, размер штрафа, наложенного на кондитерскую компанию, составил 14,5 тысячи долларов.
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