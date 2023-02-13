https://ria.ru/20230213/shtraf-1851743677.html

Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан

Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан - РИА Новости, 13.02.2023

Производителя Snickers оштрафовали после падения работников в чан

Американская кондитерская компания Mars Wrigley, в том числе производящая Snickers и M&M's, была оштрафована на 14,5 тысячи долларов американскими... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:43

2023-02-13T16:43

2023-02-13T16:44

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Американская кондитерская компания Mars Wrigley, в том числе производящая Snickers и M&M's, была оштрафована на 14,5 тысячи долларов американскими государственными органами после того, как два работника упали в чан с шоколадом, сообщает управление по охране труда США. Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда работники упали в частично заполненный резервуар с шоколадом во время выполнения работ на фабрике в штате Пенсильвания. Как сообщали местные СМИ, сотрудники пожарной службы сумели вытащить двух пострадавших из чана, предварительно проделав в его дне отверстие для их свободного прохода. Согласно первоначальным данным пострадавшие не получили травм. Однако они все равно были доставлены в больницу. "Работодатель не удостоверился в осведомленности сотрудников о типе и мощности энергии, необходимых для выполнения работы... 8 июня 2022 года", - говорится в заявлении управления по охране труда министерства труда США. Согласно информации на сайте министерства, размер штрафа, наложенного на кондитерскую компанию, составил 14,5 тысячи долларов.

https://ria.ru/20230126/zoopark-1847554165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания