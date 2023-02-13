https://ria.ru/20230213/shkola-1851696176.html

Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе

Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе - РИА Новости, 13.02.2023

Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе

Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:15

2023-02-13T14:15

2023-02-13T14:15

шебекино

украина

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. Уточняется, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанционной форме обучения. Власти и оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Шебекинский городской округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Село Красное находится вблизи государственной границы с Украиной, на расстоянии примерно 12 километров от города Шебекино.

шебекино

украина

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, украина, белгородская область