https://ria.ru/20230213/shkola-1851696176.html
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе - РИА Новости, 13.02.2023
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе
Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:15
2023-02-13T14:15
2023-02-13T14:15
шебекино
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. Уточняется, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанционной форме обучения. Власти и оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Шебекинский городской округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Село Красное находится вблизи государственной границы с Украиной, на расстоянии примерно 12 километров от города Шебекино.
шебекино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, украина, белгородская область
Шебекино, Украина, Белгородская область
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе
При обстреле со стороны Украины в Шебекино Белгородской области повреждено здание школы