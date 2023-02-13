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Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе - РИА Новости, 13.02.2023
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Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе - РИА Новости, 13.02.2023
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе
Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:15
2023-02-13T14:15
шебекино
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона. Уточняется, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанционной форме обучения. Власти и оперативные службы продолжают подомовой обход территории. Шебекинский городской округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Село Красное находится вблизи государственной границы с Украиной, на расстоянии примерно 12 километров от города Шебекино.
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шебекино, украина, белгородская область
Шебекино, Украина, Белгородская область
14:15 13.02.2023
 
Под обстрел со стороны Украины попала школа в белгородском селе

При обстреле со стороны Украины в Шебекино Белгородской области повреждено здание школы

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Школа в Шебекинском городском округе Белгородской области попала под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанционной форме обучения. Власти и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Шебекинский городской округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Село Красное находится вблизи государственной границы с Украиной, на расстоянии примерно 12 километров от города Шебекино.
 
ШебекиноУкраинаБелгородская область
 
 
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