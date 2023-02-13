https://ria.ru/20230213/sheregesh-1851615958.html

"Шерегеш" отметил 42-й день рождения

"Шерегеш" отметил 42-й день рождения - РИА Новости, 13.02.2023

"Шерегеш" отметил 42-й день рождения

Горнолыжный курорт "Шерегеш" отметил 42-й день рождения, поздравить приехали 50 тысяч туристов со всей России, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:59

2023-02-13T09:59

2023-02-13T13:25

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новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Горнолыжный курорт "Шерегеш" отметил 42-й день рождения, поздравить приехали 50 тысяч туристов со всей России, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Самый популярный горнолыжный курорт Кузбасса отметил 42-й день рождения. В честь праздника устроили спортивно-развлекательную программу, снежные баттлы, катание на лошадях, фотосессии с хаски, разыгрывались призы. "Поздравить "Шерегеш" с днем рождения и заодно хорошо отдохнуть приехали почти 50 тысяч туристов со всей России. Сегодня это курорт мирового уровня, где активно развивают инфраструктуру не только для зимнего, но и круглогодичного отдыха. Уже сейчас сюда ежегодно приезжают больше 2 миллионов российских и иностранных туристов. И перспективы дальнейшего развития грандиозные", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в сезоне 2022-2023 на курорте работают 93 гостиницы, 18 подъемников, доступны 56 километров трасс. Работают более 30 пунктов проката и свыше 30 инструкторских школ. На выбор туристов — более 50 спа-центров и бань, более 70 ресторанов, кафе и баров. До 2030 года на развитие курорта планируется направить более 150 миллиардов рублей. Инвесторы уже зашли на площадки строительства новых гостиниц, апартаментов и жилых комплексов. По поручению губернатора в "Шерегеше" введена программа лояльности для жителей Кузбасса. Туристы получают от 10% кешбэка на карту "МИР". Среди партнеров программы уже 27 объектов. В этом году в Шерегеше заработала объездная дорога из поселка, которая существенно снизила время в пути до подъемников. Кроме катания, гостям курорта доступны полеты на воздушном шаре, пешие и вертолетные экскурсии, хаски-парк, веревочный парк и многое другое. С 23 февраля по 5 марта в рамках II Международных спортивных игр "Дети Азии", Шерегеш примет соревнования по волейболу на снегу. Также в этом сезоне гости смогут приехать на традиционные масленичные гуляния, побывать на финале чемпионата России по снежному волейболу, который пройдет 2 апреля. История горнолыжного "Шерегеша" началась с подготовки к Спартакиаде народов РСФСР 1981 года. На горе Зеленая тогда появились первые трассы — слалом и скоростной спуск, бугельная канатная дорога и судейские домики. В то же время на горе Зеленая появились первые трассы. Занятия проводили местные спортшколы и горняцкий клуб выходного дня. Затем стал развиваться туристический бизнес, открылись гостиницы, новые трассы и подъемники. В 1990 году была создана туристическо-спортивная ассоциация "Шория-Тур". Это стало отправной точкой интенсивного развития индустрии туризма в Таштагольском районе. Спустя 15 лет после Спартакиады в Шерегеше прошел Чемпионат России по горнолыжному спорту. После этого здесь еще около 10 лет проводили различные всероссийские соревнования. Курорт рос и развивался: здесь строили дороги, кафе, организовывали работу спасательных и инструкторских служб.

https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html

https://ria.ru/20230130/sheregesh-1848370357.html

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Дарья Буймова

россия, рсфср, таштагольский район, сергей цивилев, туризм, кемеровская область, новости - туризм