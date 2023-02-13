https://ria.ru/20230213/shary-1851726279.html

США назвали заявления о шарах для слежения над территорией КНР ложными

США назвали заявления о шарах для слежения над территорией КНР ложными - РИА Новости, 13.02.2023

США назвали заявления о шарах для слежения над территорией КНР ложными

Все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными, заявила представитель совета по... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:00

2023-02-13T16:00

2023-02-13T16:04

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китай

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Все заявления об использовании американскими властями воздушных шаров для слежения над территорией Китая являются ложными, заявила представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон. В понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с 1 января 2022 года. "Все заявления, что власти США используют разведывательные шары над Китаем являются ложными", - написала Уотсон в Twitter. По ее словам, именно Китай пользуется программой по сбору разведанных с задействованием разведывательных шаров, летающих на большой высоте. Эта программа, как отмечает Уотсон, использовалась "для нарушения суверенитета" США и еще свыше 40 стран на пяти континентах. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ria.ru/20230213/pentagon-1851591623.html

https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html

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в мире, сша, китай