https://ria.ru/20230213/serbiya-1851820628.html
Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии
Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии - РИА Новости, 13.02.2023
Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии
Цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:02
2023-02-13T22:02
2023-02-13T23:26
в мире
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мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Белград продолжает сотрудничать с Москвой, невзирая на постоянное давление со стороны США и Евросоюза. Захарова отметила, что страны Запада "из кожи вон лезут", чтобы втянуть Сербию в "антироссийский фронт"."Их реальная цель — не "стабилизировать" регион, а надломить политическую волю сербского руководства и первым делом заставить его подключиться к санкционному режиму против России", — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел. Захарова также назвала спекуляциями заявления о том, что Москва якобы давит на Белград. Она подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать свой стиль "выкручивания рук" в отношениях с другими странами. "Если в некоторых сферах за сербскими партнерами и значатся пока не исполненные ими обязательства, то, полагаем, это вопрос времени и их выбора", — подчеркнула она.Официальный представитель МИД напомнила, что российская линия в отношении Сербии, которая давно подвергается давлению со стороны коллективного Запада из-за желания самостоятельно проводить внешнюю и внутреннюю политику, остается неизменной и "не подвержена коррозии". По ее словам, Москва поддерживает Белград, который отстаивает независимость и территориальную целостность в ситуации с Косово и Метохией. При этом Россия настаивает на том, чтобы эта проблем решалась на основе международного права в рамках резолюции Совбеза ООН. "Подставляем сербским партнерам плечо, когда необходимо отражать лукавые и агрессивные заходы западников, пытающихся подменить предмет урегулирования фальшивыми компромиссами", — резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20230213/serbiya-1851750864.html
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в мире, сербия, мария захарова, санкции в отношении россии, россия, евросоюз, сша
В мире, Сербия, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Россия, Евросоюз, США
22:02 13.02.2023 (обновлено: 23:26 13.02.2023)
Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии
Захарова заявила, что США и ЕС хотят заставить Сербию ввести антироссийские санкции
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
По ее словам, Белград продолжает сотрудничать с Москвой, невзирая на постоянное давление со стороны США и Евросоюза. Захарова отметила, что страны Запада "из кожи вон лезут", чтобы втянуть Сербию в "антироссийский фронт".
"Их реальная цель — не "стабилизировать" регион, а надломить политическую волю сербского руководства и первым делом заставить его подключиться к санкционному режиму против России", — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел.
Захарова также назвала спекуляциями заявления о том, что Москва якобы давит на Белград. Она подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать свой стиль "выкручивания рук" в отношениях с другими странами.
"Если в некоторых сферах за сербскими партнерами и значатся пока не исполненные ими обязательства, то, полагаем, это вопрос времени и их выбора", — подчеркнула она.
Официальный представитель МИД напомнила, что российская линия в отношении Сербии, которая давно подвергается давлению со стороны коллективного Запада из-за желания самостоятельно проводить внешнюю и внутреннюю политику, остается неизменной и "не подвержена коррозии". По ее словам, Москва поддерживает Белград, который отстаивает независимость и территориальную целостность в ситуации с Косово и Метохией. При этом Россия настаивает на том, чтобы эта проблем решалась на основе международного права в рамках резолюции Совбеза ООН.
"Подставляем сербским партнерам плечо, когда необходимо отражать лукавые и агрессивные заходы западников, пытающихся подменить предмет урегулирования фальшивыми компромиссами", — резюмировала Захарова.