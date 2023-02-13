https://ria.ru/20230213/serbiya-1851820628.html

Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии

Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии - РИА Новости, 13.02.2023

Захарова назвала цель США и ЕС в отношении Сербии

Цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:02

2023-02-13T22:02

2023-02-13T23:26

в мире

сербия

мария захарова

санкции в отношении россии

россия

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сша

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Цель Вашингтона и Брюсселя в отношении Белграда — надломить политическую волю сербского руководства и заставить его подключиться к санкционному режиму против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Белград продолжает сотрудничать с Москвой, невзирая на постоянное давление со стороны США и Евросоюза. Захарова отметила, что страны Запада "из кожи вон лезут", чтобы втянуть Сербию в "антироссийский фронт"."Их реальная цель — не "стабилизировать" регион, а надломить политическую волю сербского руководства и первым делом заставить его подключиться к санкционному режиму против России", — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел. Захарова также назвала спекуляциями заявления о том, что Москва якобы давит на Белград. Она подчеркнула, что в этой ситуации Запад пытается спроецировать свой стиль "выкручивания рук" в отношениях с другими странами. "Если в некоторых сферах за сербскими партнерами и значатся пока не исполненные ими обязательства, то, полагаем, это вопрос времени и их выбора", — подчеркнула она.Официальный представитель МИД напомнила, что российская линия в отношении Сербии, которая давно подвергается давлению со стороны коллективного Запада из-за желания самостоятельно проводить внешнюю и внутреннюю политику, остается неизменной и "не подвержена коррозии". По ее словам, Москва поддерживает Белград, который отстаивает независимость и территориальную целостность в ситуации с Косово и Метохией. При этом Россия настаивает на том, чтобы эта проблем решалась на основе международного права в рамках резолюции Совбеза ООН. "Подставляем сербским партнерам плечо, когда необходимо отражать лукавые и агрессивные заходы западников, пытающихся подменить предмет урегулирования фальшивыми компромиссами", — резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20230213/serbiya-1851750864.html

https://ria.ru/20230212/serbiya-1851508459.html

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в мире, сербия, мария захарова, санкции в отношении россии, россия, евросоюз, сша