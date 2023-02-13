https://ria.ru/20230213/serbiya-1851750864.html

Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии

Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии - РИА Новости, 13.02.2023

Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич и заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина обсудили сотрудничество при военном нейтралитете Сербии,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:06

2023-02-13T17:06

2023-02-13T17:08

в мире

сербия

александр вучич

нато

евросоюз

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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина обсудили сотрудничество при военном нейтралитете Сербии, сообщила администрация сербского лидера. Вучич принял Коломину в понедельник в Белграде. "С ним он разговаривал о сотрудничестве в рамках политики военного нейтралитета нашей страны. Вучич сказал, что регулярный диалог представителей Сербии и официальных политических и военных структур НАТО способствует установлению взаимного доверия", - говорится в сообщении. Глава сербского государства также отметил вклад натовского контингента KFOR в поддержание мира в Косово и Метохии. Гость из Брюсселя высказал поддержку Североатлантического альянса пути Сербии к членству в ЕС. Сербские власти придерживаются военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года. Официальный Белград при этом является участником программы "Партнерство ради мира". Ранее Вучич отмечал, что Белград должен поддерживать хорошие отношения с НАТО, однако он сомневается, что интерес Сербии заключается во вступлении в НАТО, "не только из-за того, что произошло в 1999 году". Кроме того, он напомнил, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран-членов НАТО или стран, в которых расположен контингент или миссия НАТО, как в Боснии и Герцеговине.

https://ria.ru/20221202/davlenie-1835745649.html

https://ria.ru/20230112/serbiya-1844268838.html

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в мире, сербия, александр вучич, нато, евросоюз