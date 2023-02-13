https://ria.ru/20230213/serbiya-1851750864.html
Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии
Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии - РИА Новости, 13.02.2023
Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии
Президент Сербии Александр Вучич и заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина обсудили сотрудничество при военном нейтралитете Сербии,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:06
2023-02-13T17:06
2023-02-13T17:08
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и заместитель помощника генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина обсудили сотрудничество при военном нейтралитете Сербии, сообщила администрация сербского лидера. Вучич принял Коломину в понедельник в Белграде. "С ним он разговаривал о сотрудничестве в рамках политики военного нейтралитета нашей страны. Вучич сказал, что регулярный диалог представителей Сербии и официальных политических и военных структур НАТО способствует установлению взаимного доверия", - говорится в сообщении. Глава сербского государства также отметил вклад натовского контингента KFOR в поддержание мира в Косово и Метохии. Гость из Брюсселя высказал поддержку Североатлантического альянса пути Сербии к членству в ЕС. Сербские власти придерживаются военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года. Официальный Белград при этом является участником программы "Партнерство ради мира". Ранее Вучич отмечал, что Белград должен поддерживать хорошие отношения с НАТО, однако он сомневается, что интерес Сербии заключается во вступлении в НАТО, "не только из-за того, что произошло в 1999 году". Кроме того, он напомнил, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран-членов НАТО или стран, в которых расположен контингент или миссия НАТО, как в Боснии и Герцеговине.
https://ria.ru/20221202/davlenie-1835745649.html
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в мире, сербия, александр вучич, нато, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз
17:06 13.02.2023 (обновлено: 17:08 13.02.2023)
Вучич обсудил с зампомощника генсека НАТО военный нейтралитет Сербии
Вучич и заместитель помощника генсека НАТО Коломина обсудили военный нейтралитет Сербии