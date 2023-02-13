https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851670995.html

Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями

Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями - РИА Новости, 13.02.2023

Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями

Вена обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из её международных обязательств, пояснил глава МИД... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:49

2023-02-13T12:49

2023-02-13T13:17

в мире

австрия

александер шалленберг

вена

обсе

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Вена обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из её международных обязательств, пояснил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. "Существуют некоторые разногласия по поводу выдачи Австрией виз ряду российских политиков, находящихся под санкциями, для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - заявил министр, пояснив, что данные решения вызывают критику у "соседей и союзников". Шалленберг добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и ряда других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов". "В настоящее время мы боремся за защиту международной системы, основанной на правилах, системы, в которой соблюдаются законы. Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права", - добавил министр.

https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html

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Кирилл Волков

в мире, австрия, александер шалленберг, вена, обсе, евросоюз, россия, санкции в отношении россии