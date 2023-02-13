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Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями - РИА Новости, 13.02.2023
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Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями
Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями - РИА Новости, 13.02.2023
Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями
Вена обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из её международных обязательств, пояснил глава МИД... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:49
2023-02-13T13:17
в мире
австрия
александер шалленберг
вена
обсе
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Вена обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из её международных обязательств, пояснил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. "Существуют некоторые разногласия по поводу выдачи Австрией виз ряду российских политиков, находящихся под санкциями, для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - заявил министр, пояснив, что данные решения вызывают критику у "соседей и союзников". Шалленберг добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и ряда других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов". "В настоящее время мы боремся за защиту международной системы, основанной на правилах, системы, в которой соблюдаются законы. Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права", - добавил министр.
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в мире, австрия, александер шалленберг, вена, обсе, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
В мире, Австрия, Александер Шалленберг, Вена, ОБСЕ, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
12:49 13.02.2023 (обновлено: 13:17 13.02.2023)
 
Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями

Глава МИД Австрии Шалленберг: Вена должна выдавать визы российским политикам под санкциями

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Вена обязана выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из её международных обязательств, пояснил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Существуют некоторые разногласия по поводу выдачи Австрией виз ряду российских политиков, находящихся под санкциями, для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - заявил министр, пояснив, что данные решения вызывают критику у "соседей и союзников".
Шалленберг добавил, что Вена, как штаб-квартира ООН в Европе и ряда других международных организаций, несет обязанности "согласно международному праву разрешать въезд делегациям стран-членов".
"В настоящее время мы боремся за защиту международной системы, основанной на правилах, системы, в которой соблюдаются законы. Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права", - добавил министр.
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 01:38
Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы
 
В миреАвстрияАлександер ШалленбергВенаОБСЕЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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