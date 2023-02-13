https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851631355.html

СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний

СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний - РИА Новости, 13.02.2023

СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний

Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:49

2023-02-13T10:49

2023-02-13T10:54

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов. "(В санкционный пакет войдет) запрет гражданам РФ входить в советы директоров компаний в ЕС, связанных с критической инфраструктурой, таких как поставщики электричества и газа", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20230213/alfa-bank-1851627423.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии