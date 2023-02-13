https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851631355.html
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний
Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:49
2023-02-13T10:49
2023-02-13T10:54
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов. "(В санкционный пакет войдет) запрет гражданам РФ входить в советы директоров компаний в ЕС, связанных с критической инфраструктурой, таких как поставщики электричества и газа", - говорится в сообщении издания.
https://ria.ru/20230213/alfa-bank-1851627423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
10:49 13.02.2023 (обновлено: 10:54 13.02.2023)
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний
Politico: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний