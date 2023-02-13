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СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний - РИА Новости, 13.02.2023
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СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний
Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:49
2023-02-13T10:54
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов. "(В санкционный пакет войдет) запрет гражданам РФ входить в советы директоров компаний в ЕС, связанных с критической инфраструктурой, таких как поставщики электричества и газа", - говорится в сообщении издания.
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
10:49 13.02.2023 (обновлено: 10:54 13.02.2023)
 
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний

Politico: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз запретит вхождение россиян в советы директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой, в том числе поставляющих электричество и газ, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов.
"(В санкционный пакет войдет) запрет гражданам РФ входить в советы директоров компаний в ЕС, связанных с критической инфраструктурой, таких как поставщики электричества и газа", - говорится в сообщении издания.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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В Альфа-банке прокомментировали сообщение о новых санкциях ЕС
 
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