10:32 13.02.2023 (обновлено: 10:34 13.02.2023)
ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ
Politico: ЕС введет санкции против компании из ОАЭ из-за якобы содействия в обходе санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти, сообщает издание Politico со ссылкой на близких к обсуждению ограничений лиц.
Как сообщает издание, в ЕС считают, что компания приобрела несколько российских нефтяных танкеров, которые в соответствии с санкциями не могли перевозить нефть. Название организации не называется.
Однако, страны из Средиземноморского региона, участвующие в перевозке нефти, выступают против подобных санкций.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
13 декабря 2022, 20:33США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций