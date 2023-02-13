https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851625312.html

ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ

ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023

ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ

Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:32

2023-02-13T10:32

2023-02-13T10:34

россия

дубай

украина

владимир путин

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти, сообщает издание Politico со ссылкой на близких к обсуждению ограничений лиц. Как сообщает издание, в ЕС считают, что компания приобрела несколько российских нефтяных танкеров, которые в соответствии с санкциями не могли перевозить нефть. Название организации не называется. Однако, страны из Средиземноморского региона, участвующие в перевозке нефти, выступают против подобных санкций. Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850655838.html

https://ria.ru/20221213/obvineniya-1838454052.html

россия

дубай

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дубай, украина, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии