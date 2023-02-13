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ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
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ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ
ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ
Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:32
2023-02-13T10:34
россия
дубай
украина
владимир путин
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти, сообщает издание Politico со ссылкой на близких к обсуждению ограничений лиц. Как сообщает издание, в ЕС считают, что компания приобрела несколько российских нефтяных танкеров, которые в соответствии с санкциями не могли перевозить нефть. Название организации не называется. Однако, страны из Средиземноморского региона, участвующие в перевозке нефти, выступают против подобных санкций. Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850655838.html
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россия, дубай, украина, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Дубай, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
10:32 13.02.2023 (обновлено: 10:34 13.02.2023)
 
ЕС введет санкции против судоходной компании из ОАЭ, сообщили СМИ

Politico: ЕС введет санкции против компании из ОАЭ из-за якобы содействия в обходе санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти, сообщает издание Politico со ссылкой на близких к обсуждению ограничений лиц.
Как сообщает издание, в ЕС считают, что компания приобрела несколько российских нефтяных танкеров, которые в соответствии с санкциями не могли перевозить нефть. Название организации не называется.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 19:00
За обход санкций ЕС против России нельзя наказать страны, сообщил источник
Однако, страны из Средиземноморского региона, участвующие в перевозке нефти, выступают против подобных санкций.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 20:33
США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
 
РоссияДубайУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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