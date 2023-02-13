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Глава СЖР рассказал о влиянии западных санкций на российские радиостанции - РИА Новости, 13.02.2023
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Глава СЖР рассказал о влиянии западных санкций на российские радиостанции
Глава СЖР рассказал о влиянии западных санкций на российские радиостанции - РИА Новости, 13.02.2023
Глава СЖР рассказал о влиянии западных санкций на российские радиостанции
Массового закрытия радиостанций в России нет, однако есть проблемы с запчастями для аппаратных из-за санкций, но и эти проблемы удается решить с помощью... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T02:26
2023-02-13T02:31
россия
газпром-медиа холдинг
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Массового закрытия радиостанций в России нет, однако есть проблемы с запчастями для аппаратных из-за санкций, но и эти проблемы удается решить с помощью параллельного импорта, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в преддверии Всемирного Дня радио. Всемирный День радио ежегодно отмечается 13 февраля, который учрежден в 2011 году на 36-й сессии генеральной конференцией ЮНЕСКО. Спустя год эту идею одобрила и ассамблея ООН. По данным Роскомнадзора, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в реестре зарегистрированных СМИ содержатся сведения о 2395 радиоканалах. "В целом, конечно, каких-то резких провалов в количестве радиостанций по стране сейчас нет. Это было во время эпидемии ковида, когда закрылось несколько радиостанций", - сказал Соловьев. По его словам, есть проблемы с запчастями для аппаратных из-за санкций, однако "русский народ сообразительный и ищет выход разными путями, например, через параллельный импорт". Член правления фонда Российской академии радио (РАР), замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Юлия Голубева также считает, что санкции усложнили процесс поставок некоторого оборудования для радиовещания, но никакого критического эффекта для существования российской отрасли радио санкции не несут. "Что касается государственной поддержки отрасли, то мы видим потребность в доработке рекламного законодательства, например, в отношении дисклеймеров при размещении рекламы финансовых и медицинских услуг", - отметила Голубева. Также, по ее мнению, возможно, потребуется регулирование количества коммерческих негосударственных радиоканалов в каждом конкретном регионе и их уменьшение в зависимости от объема рекламного рынка.
https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849753068.html
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россия, газпром-медиа холдинг, экономика
Россия, Газпром-Медиа Холдинг, Экономика
02:26 13.02.2023 (обновлено: 02:31 13.02.2023)
 
Глава СЖР рассказал о влиянии западных санкций на российские радиостанции

Глава СЖР Соловьев: в России нет массового закрытия радиостанций из-за санкций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Массового закрытия радиостанций в России нет, однако есть проблемы с запчастями для аппаратных из-за санкций, но и эти проблемы удается решить с помощью параллельного импорта, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в преддверии Всемирного Дня радио.
Всемирный День радио ежегодно отмечается 13 февраля, который учрежден в 2011 году на 36-й сессии генеральной конференцией ЮНЕСКО. Спустя год эту идею одобрила и ассамблея ООН. По данным Роскомнадзора, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в реестре зарегистрированных СМИ содержатся сведения о 2395 радиоканалах.
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"В целом, конечно, каких-то резких провалов в количестве радиостанций по стране сейчас нет. Это было во время эпидемии ковида, когда закрылось несколько радиостанций", - сказал Соловьев.
По его словам, есть проблемы с запчастями для аппаратных из-за санкций, однако "русский народ сообразительный и ищет выход разными путями, например, через параллельный импорт".
Член правления фонда Российской академии радио (РАР), замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Юлия Голубева также считает, что санкции усложнили процесс поставок некоторого оборудования для радиовещания, но никакого критического эффекта для существования российской отрасли радио санкции не несут.
"Что касается государственной поддержки отрасли, то мы видим потребность в доработке рекламного законодательства, например, в отношении дисклеймеров при размещении рекламы финансовых и медицинских услуг", - отметила Голубева.
Также, по ее мнению, возможно, потребуется регулирование количества коммерческих негосударственных радиоканалов в каждом конкретном регионе и их уменьшение в зависимости от объема рекламного рынка.
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