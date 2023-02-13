https://ria.ru/20230213/sandu-1851735136.html

Санду превращает Молдавию в полицейское государство, считает глава Гагаузии

Санду превращает Молдавию в полицейское государство, считает глава Гагаузии - РИА Новости, 13.02.2023

Санду превращает Молдавию в полицейское государство, считает глава Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду устанавливает в стране диктатуру и превращает республику в полицейское государство, считает глава Гагаузской автономии Ирина Влах. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:25

2023-02-13T16:25

2023-02-13T16:26

в мире

молдавия

гагаузия

ирина влах

майя санду

европейский совет

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду устанавливает в стране диктатуру и превращает республику в полицейское государство, считает глава Гагаузской автономии Ирина Влах. В понедельник президент Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Санду выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. "Борясь за сохранение власти, Майя Санду превращает Молдавию в полицейское государство. Это мое мнение после прослушивания пресс-брифинга главы государства. Действующая власть превращается шаг за шагом в диктатуру, которая докладывает своим европейским партнерам о "демократизации и модернизации", - написала Влах в Facebook*. По ее словам, теперь, после выступления президента, народ будет бояться выходить на протесты, отстаивая свои права. Влах полагает, что под давлением властей СИБ и прокуратура будут оценивать протесты как "дестабилизирующие и угрожающие безопасности государства действия". "И терпению народа есть предел, как и политической власти в руках непатриотов. Есть предел, за которым терпение перестает быть добродетелью", - подчеркнула Влах. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Позже Служба информации и безопасности Молдавии заявила, что в стране выявлены попытки дестабилизации и подрыва государственности. В ведомстве отказались предоставлять более подробную информацию из-за риска поставить под угрозу "различные текущие операции".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851338708.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

https://ria.ru/20230212/moldaviya-1851503621.html

молдавия

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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, европейский совет