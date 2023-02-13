https://ria.ru/20230213/rubl-1851751013.html

Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года

Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года - РИА Новости, 13.02.2023

Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года

Рубль днем в понедельник снижается к доллару, евро и юаню, обновляя по инерции минимумы с апреля прошлого года на фоне снижения притока валютной выручки в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:07

2023-02-13T17:07

2023-02-13T17:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем в понедельник снижается к доллару, евро и юаню, обновляя по инерции минимумы с апреля прошлого года на фоне снижения притока валютной выручки в страну, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро – тоже на 24 копейки, до 78,69 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 3 копейки до 10,78 рубля, а объем торгов им составлял 52,4 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 55,3 миллиарда по доллару. Доллар прибавлял к рублю 0,3%, евро – тоже 0,3%, юань – 0,25%. Рублевая цена нефти составляла около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля. Это актуальноВ понедельник иностранные валюты обновили максимумы против рубля с апреля прошлого года: 73,82 рубля за доллар, 10,81 рубля за юань. Евро также остается в районе десятимесячного максимума – около 78,8 рубля. Всего же в феврале доллар максимально прибавлял 3,93 рубля, юань – 46 копеек, евро – 2,88 рубля. Рубль под давлением Российская валюта в понедельник торгуется в минусе к основным торгующимся на Мосбирже валютам, продолжая тенденцию февраля к ослаблению рубля. "С начала февраля давление на рубль лишь усилилось. Ситуация, по всей видимости, сопоставима с декабрем, и снижение российской валюты во многом обусловлено сокращением притока валютной выручки в РФ из-за внешних ограничений на российский экспорт. В данном контексте последние данные по платежному балансу лишь добавили негатива инвесторам", - комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "По оценке ЦБ, положительное сальдо по счету текущих операций (СТО) составило в январе 8 миллиардов долларов. Показатель почти в 2,5 раза меньше аналогичного результата годичной давности и сопоставим с результатом января 2021 года, когда цена на нефть марки Brent была ниже 60 долларов за баррель. В обновленном макропрогнозе ЦБ ожидает в 2023 году профицит СТО на уровне 66 миллиардов долларов, то есть почти вдвое меньше, чем в октябрьском прогнозе, и в 3,4 раза меньше по сравнению с фактическим результатом за 2022 год", - напомнил эксперт. "Рубль снижается на фоне сокращения нефтегазовых доходов - сразу на 46% к январю 2022 года. Прежде всего это обусловлено значительным дисконтом на нефть марки Urals и сокращением вполовину объёмов экспорта газа в дальнее зарубежье", - рассуждает Антон Кравченко из УК "Первая". Стоимость нефти к 16.22 мск падала на 1,1% до 85,5 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы корректируют рост прошлой недели из-за сохранения глобальных экономических рисков. ПрогнозыНа российском валютном рынке ситуация во многом будет определяться стабильностью потоков экспортной валютной выручки в условиях действия внешних ограничений, считает Кравченко из компании "Велес капитал". "В ближайшие дни мы рассчитываем на постепенную стабилизацию курса доллара к рублю, однако ожидаем сохранения позиций валюты США выше декабрьских максимумов. При этом традиционные налоговые платежи в конце месяца могут не оказать рублю ожидаемой поддержки из-за отсутствия потребности в рублевых средствах у банков при сохранении рекордного профицита рублевой ликвидности (уже свыше 4 триллионов рублей)", - добавляет он. Минфин РФ объявил о планах по введению постепенного снижающегося максимального дисконта нефти Urals к Brent для расчета налогов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В результате объем нефтегазовых доходов бюджета может быть более высоким, а объемы продаж юаней в рамках бюджетного правила – ниже. В долгосрочной перспективе такое решение Минфина не является негативным для рубля, но пока сохраняются риски роста курса доллара в сторону 74 рублей", - оценивает он. "При прочих равных, в среднесрочной перспективе курс юаня будет находиться в диапазоне 10-11 рублей, доллара 65-75 рублей. Какое–либо существенное ослабление российской валюты усложнит процесс импортозамещения и развития промышленности в РФ, что находится в явном приоритете у нашего государства", - считают аналитики УК "Альфа-Капитал".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии)