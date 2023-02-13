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Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.02.2023
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:19
2023-02-13T14:26
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
14:19 13.02.2023 (обновлено: 14:26 13.02.2023)
 
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"

Минобороны: российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Танкисты Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:08Специальная военная операция на Украине
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