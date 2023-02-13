https://ria.ru/20230213/rszo-1851697927.html

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.02.2023

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:19

2023-02-13T14:19

2023-02-13T14:26

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230213/voennye-1851675971.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина