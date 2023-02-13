https://ria.ru/20230213/rszo-1851697927.html
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.02.2023
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:19
2023-02-13T14:19
2023-02-13T14:26
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
14:19 13.02.2023 (обновлено: 14:26 13.02.2023)
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"
Минобороны: российские войска на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО "Град"