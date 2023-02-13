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Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/rossiya-1851671930.html
Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом
Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине было военно-тактическим ходом. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:52
2023-02-13T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
херсонская область
харьковская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине было военно-тактическим ходом. "Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали. (Это было сделано - ред.) для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". В ходе спецоперации Минобороны РФ сообщало о перегруппировках, связанных с отводом войск, на киевском и черниговском направлениях, в Харьковской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html
россия
украина
херсонская область
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безопасность, россия, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), херсонская область , харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Херсонская область , Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:52 13.02.2023
 
Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом

Кадыров назвал оставление Россией территорий во время операции военно-тактическим ходом

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине было военно-тактическим ходом.
"Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали. (Это было сделано - ред.) для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
В ходе спецоперации Минобороны РФ сообщало о перегруппировках, связанных с отводом войск, на киевском и черниговском направлениях, в Харьковской и Херсонской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Херсонская областьХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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