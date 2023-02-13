https://ria.ru/20230213/rossiya-1851671930.html

Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом

Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров назвал оставление Россией территорий военно-тактическим ходом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине было военно-тактическим ходом. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:52

2023-02-13T12:52

2023-02-13T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

херсонская область

харьковская область

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине было военно-тактическим ходом. "Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали. (Это было сделано - ред.) для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". В ходе спецоперации Минобороны РФ сообщало о перегруппировках, связанных с отводом войск, на киевском и черниговском направлениях, в Харьковской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850218859.html

россия

украина

херсонская область

харьковская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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