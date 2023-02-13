https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html
Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу
Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить государство. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:34
2023-02-13T12:34
2023-02-13T15:49
специальная военная операция на украине
харьков
одесса
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить государство.В конце октября Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором сказал: "Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская". Как отметил тогда политик, "мы приняли решение не обороняться, а нападать везде".В сегодняшнем интервью глава Чечни указал, что российские войска готовы "забрать Киев", если так прикажет президент. По его словам, сейчас Россия воюет не в полную силу. В то же время Кадыров спрогнозировал, что до конца года все задачи "будут выполнены на 100 процентов".Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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12:34 13.02.2023 (обновлено: 15:49 13.02.2023)
Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу
Кадыров считает, что для безопасности России необходимо освободить Харьков и Одессу