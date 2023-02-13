https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html

Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу

Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить государство. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

2023-02-13T15:49

специальная военная операция на украине

харьков

одесса

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083080_1847:658:4219:1992_1920x0_80_0_0_cef05afdf7eb66bcbf77ec52a3a84e31.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации "надо забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить государство.В конце октября Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором сказал: "Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская". Как отметил тогда политик, "мы приняли решение не обороняться, а нападать везде".В сегодняшнем интервью глава Чечни указал, что российские войска готовы "забрать Киев", если так прикажет президент. По его словам, сейчас Россия воюет не в полную силу. В то же время Кадыров спрогнозировал, что до конца года все задачи "будут выполнены на 100 процентов".Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html

харьков

одесса

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, одесса, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр