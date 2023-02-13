Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления
Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления в Донбассе
© AP Photo / Jae C. HongБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
© AP Photo / Jae C. Hong
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший руководитель ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью немецкому порталу RND заявил о том, что Россия готовится к новому наступлению в Донбассе.
По словам генерала, Россия обладает значительным количеством солдат, артиллерии, ракет, беспилотников и других систем вооружения, а также большими запасами сырья, что позволяет легко переносить экономические ограничения со стороны стран Запада.
"Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе, возможно, в ЛНР. Вооруженные силы Украины же получают западные танки, тренируются с новыми системами и готовятся к контрнаступлению где-то на юге страны. Трудно предсказать, когда начнется наступление. Погода будет играть большую роль в определении того, когда проходимость местности позволит проводить операции", — заявил Петреус.
Экс-глава ЦРУ призвал западное сообщество ужесточить санкции против России и поддержал требования украинского президента Владимира Зеленского о передаче киевскому режиму истребителей и ракет большей дальности.
Ранее в среду президент Украины во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунакпоручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.