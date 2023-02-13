https://ria.ru/20230213/rossiya-1851614796.html

Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления

Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления - РИА Новости, 13.02.2023

Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления

Бывший руководитель ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью немецкому порталу RND заявил о том, что Россия готовится к... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:51

2023-02-13T09:51

2023-02-13T09:51

в мире

россия

донбасс

украина

дэвид петреус

владимир зеленский

бен уоллес

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший руководитель ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью немецкому порталу RND заявил о том, что Россия готовится к новому наступлению в Донбассе.По словам генерала, Россия обладает значительным количеством солдат, артиллерии, ракет, беспилотников и других систем вооружения, а также большими запасами сырья, что позволяет легко переносить экономические ограничения со стороны стран Запада."Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе, возможно, в ЛНР. Вооруженные силы Украины же получают западные танки, тренируются с новыми системами и готовятся к контрнаступлению где-то на юге страны. Трудно предсказать, когда начнется наступление. Погода будет играть большую роль в определении того, когда проходимость местности позволит проводить операции", — заявил Петреус.Экс-глава ЦРУ призвал западное сообщество ужесточить санкции против России и поддержал требования украинского президента Владимира Зеленского о передаче киевскому режиму истребителей и ракет большей дальности.Ранее в среду президент Украины во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунакпоручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.

https://ria.ru/20230212/kongress-1851579108.html

https://ria.ru/20230212/berluskoni-1851572484.html

россия

донбасс

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Матыс

в мире, россия, донбасс, украина, дэвид петреус, владимир зеленский, бен уоллес, центральное разведывательное управление (цру), нато