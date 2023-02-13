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Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления - РИА Новости, 13.02.2023
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Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления
Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления - РИА Новости, 13.02.2023
Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления
Бывший руководитель ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью немецкому порталу RND заявил о том, что Россия готовится к... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:51
2023-02-13T09:51
в мире
россия
донбасс
украина
дэвид петреус
владимир зеленский
бен уоллес
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший руководитель ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью немецкому порталу RND заявил о том, что Россия готовится к новому наступлению в Донбассе.По словам генерала, Россия обладает значительным количеством солдат, артиллерии, ракет, беспилотников и других систем вооружения, а также большими запасами сырья, что позволяет легко переносить экономические ограничения со стороны стран Запада."Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе, возможно, в ЛНР. Вооруженные силы Украины же получают западные танки, тренируются с новыми системами и готовятся к контрнаступлению где-то на юге страны. Трудно предсказать, когда начнется наступление. Погода будет играть большую роль в определении того, когда проходимость местности позволит проводить операции", — заявил Петреус.Экс-глава ЦРУ призвал западное сообщество ужесточить санкции против России и поддержал требования украинского президента Владимира Зеленского о передаче киевскому режиму истребителей и ракет большей дальности.Ранее в среду президент Украины во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунакпоручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
https://ria.ru/20230212/kongress-1851579108.html
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в мире, россия, донбасс, украина, дэвид петреус, владимир зеленский, бен уоллес, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, Донбасс, Украина, Дэвид Петреус, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
09:51 13.02.2023
 
Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления

Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления в Донбассе

© AP Photo / Jae C. HongБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший руководитель ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью немецкому порталу RND заявил о том, что Россия готовится к новому наступлению в Донбассе.
По словам генерала, Россия обладает значительным количеством солдат, артиллерии, ракет, беспилотников и других систем вооружения, а также большими запасами сырья, что позволяет легко переносить экономические ограничения со стороны стран Запада.
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"Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе, возможно, в ЛНР. Вооруженные силы Украины же получают западные танки, тренируются с новыми системами и готовятся к контрнаступлению где-то на юге страны. Трудно предсказать, когда начнется наступление. Погода будет играть большую роль в определении того, когда проходимость местности позволит проводить операции", — заявил Петреус.
Экс-глава ЦРУ призвал западное сообщество ужесточить санкции против России и поддержал требования украинского президента Владимира Зеленского о передаче киевскому режиму истребителей и ракет большей дальности.
Ранее в среду президент Украины во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондонабоевые самолеты. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Риши Сунакпоручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать Киеву.
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В миреРоссияДонбассУкраинаДэвид ПетреусВладимир ЗеленскийБен УоллесЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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