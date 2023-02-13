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СМИ: Рианна беременна вторым ребенком - РИА Новости, 13.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230213/rianna-1851625789.html
СМИ: Рианна беременна вторым ребенком
СМИ: Рианна беременна вторым ребенком - РИА Новости, 13.02.2023
СМИ: Рианна беременна вторым ребенком
Представитель Рианны подтвердил слухи о беременности певицы после ее выступления на Супербоуле 12 февраля, сообщил The Hollywood Reporter. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:42
2023-02-13T10:42
шоубиз
рианна (робин фенти)
глендейл
аризона
знаменитости
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Рианны подтвердил слухи о беременности певицы после ее выступления на Супербоуле 12 февраля, сообщил The Hollywood Reporter.Мероприятие состоялось на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона – Прим. Ред.). Звезда появилась на сцене в красном комбинезоне от Loewe, который подчеркивал ее заметно округлившийся живот. Певица исполнила свои хиты We Found Love, Where Have You Been, Diamonds и многие другие. Она вышла на сцену впервые за пять лет. Рианна станет матерью во второй раз. Она также воспитывает девятимесячного сына вместе с музыкантом A$AP Rocky. Ранее исполнительница анонсировала новую песню Lift me up впервые за шесть лет. Композиция стала саундтреком для фильма Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда".
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рианна (робин фенти), глендейл, аризона, знаменитости
Шоубиз, Рианна (Робин Фенти), Глендейл, Аризона, Знаменитости
10:42 13.02.2023
 
СМИ: Рианна беременна вторым ребенком

Представитель Рианны подтвердил беременность певицы вторым ребенком

© AP Photo / Charles SykesБарбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Charles Sykes
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Рианны подтвердил слухи о беременности певицы после ее выступления на Супербоуле 12 февраля, сообщил The Hollywood Reporter.
© AP Photo / Jeff LewisПевица Рианна выступает в перерыве между таймами Суперкубка НФЛ
Певица Рианна выступает в перерыве между таймами Суперкубка НФЛ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Jeff Lewis
Певица Рианна выступает в перерыве между таймами Суперкубка НФЛ
Мероприятие состоялось на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона – Прим. Ред.). Звезда появилась на сцене в красном комбинезоне от Loewe, который подчеркивал ее заметно округлившийся живот.
Певица исполнила свои хиты We Found Love, Where Have You Been, Diamonds и многие другие. Она вышла на сцену впервые за пять лет.
Рианна станет матерью во второй раз. Она также воспитывает девятимесячного сына вместе с музыкантом A$AP Rocky.
Ранее исполнительница анонсировала новую песню Lift me up впервые за шесть лет. Композиция стала саундтреком для фильма Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда".
Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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ШоубизРианна (Робин Фенти)ГлендейлАризонаЗнаменитости
 
 
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