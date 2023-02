СМИ: Рианна беременна вторым ребенком

https://ria.ru/20230213/rianna-1851625789.html

13.02.2023

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Рианны подтвердил слухи о беременности певицы после ее выступления на Супербоуле 12 февраля, сообщил The Hollywood Reporter.Мероприятие состоялось на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона – Прим. Ред.). Звезда появилась на сцене в красном комбинезоне от Loewe, который подчеркивал ее заметно округлившийся живот. Певица исполнила свои хиты We Found Love, Where Have You Been, Diamonds и многие другие. Она вышла на сцену впервые за пять лет. Рианна станет матерью во второй раз. Она также воспитывает девятимесячного сына вместе с музыкантом A$AP Rocky. Ранее исполнительница анонсировала новую песню Lift me up впервые за шесть лет. Композиция стала саундтреком для фильма Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда".

