СМИ: Рианна беременна вторым ребенком
Представитель Рианны подтвердил беременность певицы вторым ребенком
© AP Photo / Charles SykesБарбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер и филантроп Робин Рианна Фенти
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представитель Рианны подтвердил слухи о беременности певицы после ее выступления на Супербоуле 12 февраля, сообщил The Hollywood Reporter.
© AP Photo / Jeff LewisПевица Рианна выступает в перерыве между таймами Суперкубка НФЛ
© AP Photo / Jeff Lewis
Певица Рианна выступает в перерыве между таймами Суперкубка НФЛ
Мероприятие состоялось на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона – Прим. Ред.). Звезда появилась на сцене в красном комбинезоне от Loewe, который подчеркивал ее заметно округлившийся живот.
Певица исполнила свои хиты We Found Love, Where Have You Been, Diamonds и многие другие. Она вышла на сцену впервые за пять лет.
Рианна станет матерью во второй раз. Она также воспитывает девятимесячного сына вместе с музыкантом A$AP Rocky.
Ранее исполнительница анонсировала новую песню Lift me up впервые за шесть лет. Композиция стала саундтреком для фильма Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда".
20 мая 2022, 10:09ШоубизРианна впервые стала матерью