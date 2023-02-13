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Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга - РИА Новости, 13.02.2023
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Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга
Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга - РИА Новости, 13.02.2023
Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга
"Билайн бизнес" (подразделение ПАО "Вымпелком") реализовало динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:00
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вымпелком
билайн
технологии
новости компаний - экономика
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"Билайн бизнес" (подразделение ПАО "Вымпелком") реализовало динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет показать ушедшему с сайта пользователю баннер с теми товарами, которые его заинтересовали. Показ целевых товаров повышает вероятность повторного посещения сайта и совершения покупки.Реклама демонстрируется на крупных интернет-ресурсах. В частности, задействованы ведущие СМИ, развлекательные площадки, сервисы объявлений, образовательные порталы и другие платформы. Для реализации механики продавцу товаров необходимо установить на сайт своего интернет-магазина пиксель билайна и предоставить файл с описанием ассортимента магазина. Файл содержит идентификаторы товаров, их названия, фото, ссылки на страницы сайта, описания, цены и другую информацию.Установленный пиксель собирает статистическую информацию о просмотрах пользователем товарах и передает эту информацию на платформу. Платформа собирает баннер с нужными товарами из элементов файла и показывает его пользователю. ㅤРЕКЛАМАПАО "Вымпел-Коммуникации" beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSXM19nSd1
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7 495 645-6601
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вымпелком, билайн, технологии, новости компаний - экономика
ВымпелКом, Билайн, Технологии, Новости компаний - Экономика
11:00 13.02.2023 (обновлено: 11:53 13.02.2023)
 

Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
"Билайн бизнес" (подразделение ПАО "Вымпелком") реализовало динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет показать ушедшему с сайта пользователю баннер с теми товарами, которые его заинтересовали. Показ целевых товаров повышает вероятность повторного посещения сайта и совершения покупки.
Реклама демонстрируется на крупных интернет-ресурсах. В частности, задействованы ведущие СМИ, развлекательные площадки, сервисы объявлений, образовательные порталы и другие платформы. Для реализации механики продавцу товаров необходимо установить на сайт своего интернет-магазина пиксель билайна и предоставить файл с описанием ассортимента магазина. Файл содержит идентификаторы товаров, их названия, фото, ссылки на страницы сайта, описания, цены и другую информацию.
Установленный пиксель собирает статистическую информацию о просмотрах пользователем товарах и передает эту информацию на платформу. Платформа собирает баннер с нужными товарами из элементов файла и показывает его пользователю.
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ПАО "Вымпел-Коммуникации" beeline.ru
erid: 4CQwVszH9pSXM19nSd1
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
14 декабря 2022, 17:21
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
 
ВымпелКомБилайнТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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