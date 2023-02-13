https://ria.ru/20230213/retargeting-1850825772.html

Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга

Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга - РИА Новости, 13.02.2023

Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга

"Билайн бизнес" (подразделение ПАО "Вымпелком") реализовало динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:00

2023-02-13T11:00

2023-02-13T11:53

вымпелком

билайн

технологии

новости компаний - экономика

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"Билайн бизнес" (подразделение ПАО "Вымпелком") реализовало динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет показать ушедшему с сайта пользователю баннер с теми товарами, которые его заинтересовали. Показ целевых товаров повышает вероятность повторного посещения сайта и совершения покупки.Реклама демонстрируется на крупных интернет-ресурсах. В частности, задействованы ведущие СМИ, развлекательные площадки, сервисы объявлений, образовательные порталы и другие платформы. Для реализации механики продавцу товаров необходимо установить на сайт своего интернет-магазина пиксель билайна и предоставить файл с описанием ассортимента магазина. Файл содержит идентификаторы товаров, их названия, фото, ссылки на страницы сайта, описания, цены и другую информацию.Установленный пиксель собирает статистическую информацию о просмотрах пользователем товарах и передает эту информацию на платформу. Платформа собирает баннер с нужными товарами из элементов файла и показывает его пользователю. ㅤРЕКЛАМАПАО "Вымпел-Коммуникации" beeline.ruerid: 4CQwVszH9pSXM19nSd1

https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, технологии, новости компаний - экономика