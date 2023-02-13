11:00 13.02.2023 (обновлено: 11:53 13.02.2023)
Билайн поможет вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
"Билайн бизнес" (подразделение ПАО "Вымпелком") реализовало динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет показать ушедшему с сайта пользователю баннер с теми товарами, которые его заинтересовали. Показ целевых товаров повышает вероятность повторного посещения сайта и совершения покупки.
Реклама демонстрируется на крупных интернет-ресурсах. В частности, задействованы ведущие СМИ, развлекательные площадки, сервисы объявлений, образовательные порталы и другие платформы. Для реализации механики продавцу товаров необходимо установить на сайт своего интернет-магазина пиксель билайна и предоставить файл с описанием ассортимента магазина. Файл содержит идентификаторы товаров, их названия, фото, ссылки на страницы сайта, описания, цены и другую информацию.
Установленный пиксель собирает статистическую информацию о просмотрах пользователем товарах и передает эту информацию на платформу. Платформа собирает баннер с нужными товарами из элементов файла и показывает его пользователю.
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ПАО "Вымпел-Коммуникации" beeline.ru
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