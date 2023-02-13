https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851638259.html

СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных

СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных - РИА Новости, 13.02.2023

СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных

СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:13

2023-02-13T11:13

2023-02-13T11:13

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в социальных сетях появилось видео, на котором российского военнопленного заставляют произносить националистические лозунги, в кадре видно азербайджанского наёмника, "который, по информации ряда источников, может быть также причастен к расстрелу пленных". "Следователи СК России будут расследовать очередные противоправные действия вооруженных формирований Украины… в отношении российских военнопленных", - говорится в сообщении и добавляется, что СК установит причастных к этому лиц

https://ria.ru/20230210/plennye-1851237066.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия