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СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных - РИА Новости, 13.02.2023
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СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных - РИА Новости, 13.02.2023
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных
СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:13
2023-02-13T11:13
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в социальных сетях появилось видео, на котором российского военнопленного заставляют произносить националистические лозунги, в кадре видно азербайджанского наёмника, "который, по информации ряда источников, может быть также причастен к расстрелу пленных". "Следователи СК России будут расследовать очередные противоправные действия вооруженных формирований Украины… в отношении российских военнопленных", - говорится в сообщении и добавляется, что СК установит причастных к этому лиц
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россия
украина
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Дарья Буймова
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
11:13 13.02.2023
 
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных

СК выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских пленных на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что в социальных сетях появилось видео, на котором российского военнопленного заставляют произносить националистические лозунги, в кадре видно азербайджанского наёмника, "который, по информации ряда источников, может быть также причастен к расстрелу пленных".
"Следователи СК России будут расследовать очередные противоправные действия вооруженных формирований Украины… в отношении российских военнопленных", - говорится в сообщении и добавляется, что СК установит причастных к этому лиц
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:12
В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными
 
РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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