https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851638259.html
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных - РИА Новости, 13.02.2023
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных
СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:13
2023-02-13T11:13
2023-02-13T11:13
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в социальных сетях появилось видео, на котором российского военнопленного заставляют произносить националистические лозунги, в кадре видно азербайджанского наёмника, "который, по информации ряда источников, может быть также причастен к расстрелу пленных". "Следователи СК России будут расследовать очередные противоправные действия вооруженных формирований Украины… в отношении российских военнопленных", - говорится в сообщении и добавляется, что СК установит причастных к этому лиц
https://ria.ru/20230210/plennye-1851237066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК выяснит, причастен ли азербайджанец к расстрелу российских пленных
СК выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских пленных на Украине