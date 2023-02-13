https://ria.ru/20230213/ranenye-1851823325.html
При обстреле Донецка пострадали две женщины
При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 13.02.2023
При обстреле Донецка пострадали две женщины
Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:32
2023-02-13T22:32
2023-02-13T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка ранения получили женщина и мальчик-подросток.
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадали две женщины
Представительстве ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка украинскими войсками ранены две женщины