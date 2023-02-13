https://ria.ru/20230213/ranenye-1851823325.html

При обстреле Донецка пострадали две женщины

При обстреле Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 13.02.2023

При обстреле Донецка пострадали две женщины

Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:32

2023-02-13T22:32

2023-02-13T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка ранения получили женщина и мальчик-подросток.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк