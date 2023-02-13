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Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака - РИА Новости, 13.02.2023
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Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака
Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака - РИА Новости, 13.02.2023
Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака
В России разработали новую технологию лечения рака, от которой не умирают здоровые клетки, сообщили РИА Новости в компании "Система-биотех". РИА Новости, 13.02.2023
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россия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России разработали новую технологию лечения рака, от которой не умирают здоровые клетки, сообщили РИА Новости в компании "Система-биотех". В основе новой технологии лежит способ получения молекул, которые способны выявлять и прицельно уничтожать патологические белки, участвующие в развитии онкозаболеваний и атеросклероза. Молекулы уже подтвердили эффективность в экспериментах на клетках. "Разработанные с помощью технологии молекулы фактически выступают "мостом", направляющим патологический белок в лизосомы для его разрушения", — пояснил гендиректор "Системы-биотех" Артем Сиразутдинов. Компания сейчас патентует свою разработку.
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афк "система", россия
АФК "Система", Россия, Хорошие новости
07:40 13.02.2023 (обновлено: 11:11 13.02.2023)
 
Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака

Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака, от которой не выпадают волосы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМедицинский работник со снимком пациента
Медицинский работник со снимком пациента - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник со снимком пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России разработали новую технологию лечения рака, от которой не умирают здоровые клетки, сообщили РИА Новости в компании "Система-биотех".

"Таргетной терапией называется точечное лечение злокачественных образований. Она считается более действенной и щадящей для организма, чем, например, химиотерапия, когда при уничтожении раковых клеток могут пострадать и здоровые", — объяснили в компании.

В основе новой технологии лежит способ получения молекул, которые способны выявлять и прицельно уничтожать патологические белки, участвующие в развитии онкозаболеваний и атеросклероза. Молекулы уже подтвердили эффективность в экспериментах на клетках.
"Разработанные с помощью технологии молекулы фактически выступают "мостом", направляющим патологический белок в лизосомы для его разрушения", — пояснил гендиректор "Системы-биотех" Артем Сиразутдинов.
Компания сейчас патентует свою разработку.
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