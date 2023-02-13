https://ria.ru/20230213/rak-1851597865.html

Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака

Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака - РИА Новости, 13.02.2023

Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака

В России разработали новую технологию лечения рака, от которой не умирают здоровые клетки, сообщили РИА Новости в компании "Система-биотех". РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:40

2023-02-13T07:40

2023-02-13T11:11

афк "система"

россия

хорошие новости

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России разработали новую технологию лечения рака, от которой не умирают здоровые клетки, сообщили РИА Новости в компании "Система-биотех". В основе новой технологии лежит способ получения молекул, которые способны выявлять и прицельно уничтожать патологические белки, участвующие в развитии онкозаболеваний и атеросклероза. Молекулы уже подтвердили эффективность в экспериментах на клетках. "Разработанные с помощью технологии молекулы фактически выступают "мостом", направляющим патологический белок в лизосомы для его разрушения", — пояснил гендиректор "Системы-биотех" Артем Сиразутдинов. Компания сейчас патентует свою разработку.

https://ria.ru/20230211/rak-1851350606.html

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2023

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афк "система", россия