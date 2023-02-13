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Всемирный день радио

Всемирный день радио - РИА Новости, 13.02.2023

Всемирный день радио

Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио (World Radio Day). РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T01:02

2023-02-13T01:02

2023-02-13T01:02

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Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио (World Radio Day).В 2011 году он был провозглашен на 36-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.В 2012 году это предложение официально одобрила Генеральная Ассамблея ООН.Дата проведения Всемирного дня радио была выбрана неслучайно – 13 февраля 1946 года было создано "Радио ООН". Мероприятие проводится с целью повышения осведомленности общественности и СМИ о важности радио, предоставления доступа к информации посредством радио, а также для укрепления связей и международного сотрудничества между радиовещателями. Радио – это мощное средство распространения информации, представляющее собой платформу для всеобщего обсуждения насущных вопросов. На глобальном уровне оно остается наиболее широко распространенным средством массовой информации.Радио способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества. Радиостанции предлагают самый широкий спектр программ, нацеленных на самые разнообразные аудитории.Являясь недорогим средством информации, радио проникает в самые удаленные уголки мира. Также это важнейший способ оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и во время ликвидации последствий стихийных бедствий.Радио успешно адаптируется к новым технологиям и достижениям, таким, как высокоскоростной интернет, цифровое вещание в стандарте DAB, осваивает широкополосную и мобильную связь, планшетные компьютеры и пр.По оценкам, по всему миру вещает более 44 тысяч радиостанций. В Африке, где радио является самым популярным средством связи, радиостанций больше, чем газет или телестанций. Ежегодно Всемирный день радио посвящается определенной теме. В 2023 году она звучит как "Радио и мир". Сообщая новости и информируя широкую общественность, радиостанции формируют общественное мнение и дискурс, который может влиять на внутреннюю и международную ситуацию и процессы принятия решений. Профессиональное радио способствует смягчению конфликтов и/или напряженности, предотвращая их эскалацию или оказывая содействие налаживанию переговоров о примирении и восстановлении.В 2023 году ЮНЕСКО выделяет независимое радио как основу предотвращения конфликтов и миростроительства. В России День радио ежегодно отмечается 7 мая. Официальным праздником день был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года.Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905).7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. По данным отраслевого доклада Минцифры России (2021), всего в стране вещают более 3,5 тысяч радиостанций в городах с населением более 100 тысяч жителей. В Москве вещают 54 радиостанции, в Санкт-Петербурге – 34 вещателя, в городах-миллионниках вещают от 20 до 33-37 станций.За последние 30 лет с начала коммерческого радиовещания в России были созданы более 30 федеральных радиосетей, вещающих в основном из Москвы.В последние годы быстрое развитие социальных сетей и различных видеоплатформ в интернете как в России, так и в целом по миру, все больше вытесняет традиционные носители информации, в том числе и радиостанции, особенно у молодежи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, африка, юнеско, оон, всемирный день радио