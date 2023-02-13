14:53 13.02.2023 (обновлено: 15:37 13.02.2023)
Экс-советник президента США одной фразой описал Путина
Бывший советник президента США Джон Болтон назвал Путина жестким профессионалом
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва"
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.
"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", — уточнил он.
В интервью Болтон также рассказал, что не заметил особых изменений в поведении российского лидера с момента их первой встречи в конце 2001-го и до последней в 2019-м. По его мнению, Путин чувствовал, что Россия играет немаловажную роль в мире, и хотел показать всем эту уверенность.
Бывший советник также утверждает, что президент осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне по сей день признают распад СССР нелегитимным. А сам российский лидер хочет восстановить свою родину, резюмировал американский политик.
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