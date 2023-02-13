https://ria.ru/20230213/putin-1851707138.html

Экс-советник президента США одной фразой описал Путина

Экс-советник президента США одной фразой описал Путина - РИА Новости, 13.02.2023

Экс-советник президента США одной фразой описал Путина

Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил экс-советник американского лидера по... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:53

2023-02-13T14:53

2023-02-13T15:37

россия

сша

ссср

владимир путин

джон болтон

в мире

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.В интервью Болтон также рассказал, что не заметил особых изменений в поведении российского лидера с момента их первой встречи в конце 2001-го и до последней в 2019-м. По его мнению, Путин чувствовал, что Россия играет немаловажную роль в мире, и хотел показать всем эту уверенность.Бывший советник также утверждает, что президент осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне по сей день признают распад СССР нелегитимным. А сам российский лидер хочет восстановить свою родину, резюмировал американский политик.

https://ria.ru/20230211/putin-1851384390.html

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россия, сша, ссср, владимир путин, джон болтон, в мире