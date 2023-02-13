Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник президента США одной фразой описал Путина - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/putin-1851707138.html
Экс-советник президента США одной фразой описал Путина
Экс-советник президента США одной фразой описал Путина - РИА Новости, 13.02.2023
Экс-советник президента США одной фразой описал Путина
Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил экс-советник американского лидера по... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:53
2023-02-13T15:37
россия
сша
ссср
владимир путин
джон болтон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849374121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99de05450accaf206ea5b3dc1ce97bab.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.В интервью Болтон также рассказал, что не заметил особых изменений в поведении российского лидера с момента их первой встречи в конце 2001-го и до последней в 2019-м. По его мнению, Путин чувствовал, что Россия играет немаловажную роль в мире, и хотел показать всем эту уверенность.Бывший советник также утверждает, что президент осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне по сей день признают распад СССР нелегитимным. А сам российский лидер хочет восстановить свою родину, резюмировал американский политик.
https://ria.ru/20230211/putin-1851384390.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849374121_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e284e5e35193983992c135aaea2b7b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ссср, владимир путин, джон болтон, в мире
Россия, США, СССР, Владимир Путин, Джон Болтон, В мире
14:53 13.02.2023 (обновлено: 15:37 13.02.2023)
 
Экс-советник президента США одной фразой описал Путина

Бывший советник президента США Джон Болтон назвал Путина жестким профессионалом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва"
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме Сталинградская битва - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Public Broadcasting Service.

"Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала", — уточнил он.

В интервью Болтон также рассказал, что не заметил особых изменений в поведении российского лидера с момента их первой встречи в конце 2001-го и до последней в 2019-м. По его мнению, Путин чувствовал, что Россия играет немаловажную роль в мире, и хотел показать всем эту уверенность.
Бывший советник также утверждает, что президент осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне по сей день признают распад СССР нелегитимным. А сам российский лидер хочет восстановить свою родину, резюмировал американский политик.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 12:18
В своих мемуарах Абэ назвал Путина искренним человеком
 
РоссияСШАСССРВладимир ПутинДжон БолтонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала