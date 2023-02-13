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Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2023
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Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2023
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков
Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:41
2023-02-13T12:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
снг
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с учетом всех рисков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что американские военные осуществляют вербовку боевиков для совершения терактов на территории РФ и в странах СНГ."Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, снг
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, СНГ
12:41 13.02.2023 (обновлено: 12:54 13.02.2023)
 
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков

Песков рассказал, что безопасность первых лиц обеспечивается на должном уровне

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с учетом всех рисков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что американские военные осуществляют вербовку боевиков для совершения терактов на территории РФ и в странах СНГ.
"Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей", - сказал Песков журналистам.
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