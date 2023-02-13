https://ria.ru/20230213/putin-1851669033.html
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2023
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков
Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:41
2023-02-13T12:41
2023-02-13T12:54
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
снг
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с учетом всех рисков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что американские военные осуществляют вербовку боевиков для совершения терактов на территории РФ и в странах СНГ."Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, снг
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, СНГ
12:41 13.02.2023 (обновлено: 12:54 13.02.2023)
Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков
Песков рассказал, что безопасность первых лиц обеспечивается на должном уровне