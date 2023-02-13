https://ria.ru/20230213/putin-1851669033.html

Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков

Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2023

Безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков, заявил Песков

Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:41

2023-02-13T12:41

2023-02-13T12:54

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

снг

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Никакого снижения уровня публичности у президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц в стране обеспечивается на должном уровне и с учетом всех рисков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что американские военные осуществляют вербовку боевиков для совершения терактов на территории РФ и в странах СНГ."Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, снг