https://ria.ru/20230213/psikholog-1851789924.html

В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре

В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре - РИА Новости, 13.02.2023

В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре

Управление МВД России по Великому Новгороду не получало обращений от организаторов и участников семинара психолога, который ударил слушательницу. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:04

2023-02-13T19:04

2023-02-13T19:44

происшествия

россия

великий новгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Управление МВД России по Великому Новгороду не получало обращений от организаторов и участников семинара психолога, который ударил слушательницу. Как написала жительница города в соцсети, на семинаре психолога Сатьи Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях опубликовано видео инцидента. "Ни организаторы мероприятия, ни девушка, пострадавшая от удара сумкой, к нам не обращались. Заявления не писали", - сообщили РИА Новости в полицейском главке.

https://ria.ru/20230209/obvinenie-1850783477.html

россия

великий новгород

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, великий новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)