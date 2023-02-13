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В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре - РИА Новости, 13.02.2023
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В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре
В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре - РИА Новости, 13.02.2023
В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре
Управление МВД России по Великому Новгороду не получало обращений от организаторов и участников семинара психолога, который ударил слушательницу. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:04
2023-02-13T19:44
происшествия
россия
великий новгород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Управление МВД России по Великому Новгороду не получало обращений от организаторов и участников семинара психолога, который ударил слушательницу. Как написала жительница города в соцсети, на семинаре психолога Сатьи Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях опубликовано видео инцидента. "Ни организаторы мероприятия, ни девушка, пострадавшая от удара сумкой, к нам не обращались. Заявления не писали", - сообщили РИА Новости в полицейском главке.
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россия
великий новгород
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происшествия, россия, великий новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Великий Новгород, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:04 13.02.2023 (обновлено: 19:44 13.02.2023)
 
В Великом Новгороде психолог ударил женщину на семинаре

Полиция не получала обращений из-за драки на семинаре психолога Даса в Великом Новгороде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Управление МВД России по Великому Новгороду не получало обращений от организаторов и участников семинара психолога, который ударил слушательницу.
Как написала жительница города в соцсети, на семинаре психолога Сатьи Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях опубликовано видео инцидента.
"Ни организаторы мероприятия, ни девушка, пострадавшая от удара сумкой, к нам не обращались. Заявления не писали", - сообщили РИА Новости в полицейском главке.
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ПроисшествияРоссияВеликий НовгородМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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