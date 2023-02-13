"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"
Борисов: "Роскосмос" перепроверит весь технологический процесс создания корабля "Прогресс"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Роскосмос" перепроверяет весь технологический процесс создания корабля "Прогресс МС" после того, как на пристыкованном к МКС грузовике произошла разгерметизация системы терморегулирования, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"В том числе мы ещё раз проверяем весь технологический процесс создания корабля, и в частности системы обеспечения терморегулирования", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном пресс-службой госкорпорации.
Он добавил, что нештатная ситуация на безопасность экипажа на станции не повлияла, и выразил уверенность, что у работающей сейчас аварийной комиссии есть время разобраться в причинах.
"Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21".
Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года, тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе, разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения, было решено отправить на МКС чуть ранее плана следующий корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.
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