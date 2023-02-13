https://ria.ru/20230213/progress-1851799137.html

"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"

"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов" - РИА Новости, 13.02.2023

"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"

"Роскосмос" перепроверяет весь технологический процесс создания корабля "Прогресс МС" после того, как на пристыкованном к МКС грузовике произошла... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:35

2023-02-13T19:35

2023-02-13T19:35

космос - риа наука

земля

юрий борисов (роскосмос)

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

мс-21

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Роскосмос" перепроверяет весь технологический процесс создания корабля "Прогресс МС" после того, как на пристыкованном к МКС грузовике произошла разгерметизация системы терморегулирования, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он добавил, что нештатная ситуация на безопасность экипажа на станции не повлияла, и выразил уверенность, что у работающей сейчас аварийной комиссии есть время разобраться в причинах. "Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21". Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года, тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе, разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения, было решено отправить на МКС чуть ранее плана следующий корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.

https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22" Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22" 2023-02-13T19:35 true PT2M45S

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Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс), роскосмос, мс-21