Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/progress-1851799137.html
"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"
"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов" - РИА Новости, 13.02.2023
"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"
"Роскосмос" перепроверяет весь технологический процесс создания корабля "Прогресс МС" после того, как на пристыкованном к МКС грузовике произошла... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:35
2023-02-13T19:35
космос - риа наука
земля
юрий борисов (роскосмос)
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
мс-21
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851797826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0d619cc8672c1d18f36acf72dba168.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Роскосмос" перепроверяет весь технологический процесс создания корабля "Прогресс МС" после того, как на пристыкованном к МКС грузовике произошла разгерметизация системы терморегулирования, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он добавил, что нештатная ситуация на безопасность экипажа на станции не повлияла, и выразил уверенность, что у работающей сейчас аварийной комиссии есть время разобраться в причинах. "Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21". Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года, тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе, разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения, было решено отправить на МКС чуть ранее плана следующий корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.
https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22"
Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22"
2023-02-13T19:35
true
PT2M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851797826_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8ec8cc4fe2ef1e43f767103b15c916e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс), роскосмос, мс-21
Космос - РИА Наука, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Международная космическая станция (МКС), Роскосмос, МС-21
19:35 13.02.2023
 
"Роскосмос" проверит весь процесс создания "Прогрессов"

Борисов: "Роскосмос" перепроверит весь технологический процесс создания корабля "Прогресс"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Роскосмос" перепроверяет весь технологический процесс создания корабля "Прогресс МС" после того, как на пристыкованном к МКС грузовике произошла разгерметизация системы терморегулирования, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"В том числе мы ещё раз проверяем весь технологический процесс создания корабля, и в частности системы обеспечения терморегулирования", - сказал Борисов в видеоролике, распространенном пресс-службой госкорпорации.
Он добавил, что нештатная ситуация на безопасность экипажа на станции не повлияла, и выразил уверенность, что у работающей сейчас аварийной комиссии есть время разобраться в причинах.
"Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21".
Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года, тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе, разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения, было решено отправить на МКС чуть ранее плана следующий корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио. "Союз МС-22" будет спущен на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:05Наука
Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"
 
Космос - РИА НаукаЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)Международная космическая станция (МКС)РоскосмосМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала