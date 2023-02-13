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Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России - РИА Новости, 13.02.2023
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
Какая погода ожидается в Центральной России весной, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T02:11
2023-02-13T02:11
2023-02-13T02:11
общество
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Какая погода ожидается в Центральной России весной, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы страны в конце марта, и в этом году не стоит рассчитывать на досрочную смену сезонов, отметил синоптик."В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет", – уверен Тишковец.Скорее всего, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля, продолжил он. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил синоптик."Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега", – сказал Тишковец.Тем не менее средняя температура воздуха в первом месяце весны будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму, добавил синоптик. Апрель и май в этом отношении будут более прохладными, считает он."Март в целом ожидается теплее нормы на три-четыре градуса. В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса", – такой прогноз дал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.Количество осадков предстоящей весной, по его словам, будет оставаться в пределах нормы.Как правило, точность предварительных прогнозов погоды на сезон составляет 60-70%, заключил синоптик.
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общество, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
Синоптик Тишковец: типичная для весны погода установится в конце первой декады апреля
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Какая погода ожидается в Центральной России весной, рассказал
в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы страны в конце марта, и в этом году не стоит рассчитывать на досрочную смену сезонов, отметил синоптик.
"В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет", – уверен Тишковец
.
Скорее всего, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля, продолжил он. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил синоптик.
"Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега", – сказал Тишковец.
Тем не менее средняя температура воздуха в первом месяце весны будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму, добавил синоптик. Апрель и май в этом отношении будут более прохладными, считает он.
"Март в целом ожидается теплее нормы на три-четыре градуса. В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса", – такой прогноз дал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
Количество осадков предстоящей весной, по его словам, будет оставаться в пределах нормы.
Как правило, точность предварительных прогнозов погоды на сезон составляет 60-70%, заключил синоптик.