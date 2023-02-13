https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России

Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России - РИА Новости, 13.02.2023

Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России

Какая погода ожидается в Центральной России весной, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T02:11

2023-02-13T02:11

2023-02-13T02:11

общество

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822761324_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_85369cb485eccc5f51f73b9b386cd91c.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Какая погода ожидается в Центральной России весной, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы страны в конце марта, и в этом году не стоит рассчитывать на досрочную смену сезонов, отметил синоптик."В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет", – уверен Тишковец.Скорее всего, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля, продолжил он. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил синоптик."Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега", – сказал Тишковец.Тем не менее средняя температура воздуха в первом месяце весны будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму, добавил синоптик. Апрель и май в этом отношении будут более прохладными, считает он."Март в целом ожидается теплее нормы на три-четыре градуса. В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса", – такой прогноз дал Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.Количество осадков предстоящей весной, по его словам, будет оставаться в пределах нормы.Как правило, точность предварительных прогнозов погоды на сезон составляет 60-70%, заключил синоптик.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений тишковец, центр "фобос", погода