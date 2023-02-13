Рейтинг@Mail.ru
В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/primore-1851594795.html
В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест"
В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест" - РИА Новости, 13.02.2023
В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест"
Брачный аферист из Приморья, обманувший пять "невест" более чем на 10 миллионов рублей, осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T06:34
2023-02-13T06:37
происшествия
хабаровск
приморский край
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Брачный аферист из Приморья, обманувший пять "невест" более чем на 10 миллионов рублей, осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. По данным полиции, 43-летний житель Приморского края с апреля 2017 года по май 2019-го, отбывая наказание в колонии за совершение особо тяжких преступлений, на популярном сайте знакомств выкладывал анкеты с предложениями серьезных отношений. Откликнувшимся хабаровчанкам он представлялся либо сотрудником спецслужб в отставке, либо офицером с боевым опытом, либо крупным предпринимателем. Для проверки чувств мужчина предлагал женщинам пройти многоступенчатый тест: просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт, пин-коды и пароли доступа в мобильные банковские сервисы, а также интимные фотографии и видеозаписи. В финале "испытания" женщинам предлагалось передать "жениху" крупную сумму наличных. Одной из своих жертв он объяснил это тем, что ездит в боевые командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина его выкупит. Роль посредников в получении денег подсудимый просил исполнять своих знакомых, свертки они привозили во Владивосток (Приморье) и отдавали настоящей жене сидельца. После передачи сумм мужчина прекращал переписку, сообщал жертвам, что находится в колонии, а в случае обращения в полицию обещал выложить в интернет "голый" компромат. На деньги афериста его жена купила квартиру и машину в центре Приморского края. Оставшиеся деньги сиделец проиграл, делая ставки на спортивных тотализаторах. "Было возбуждено дело по частям 3 и 4 УК РФ (мошенничество). Установлена причастность приморчанина к пяти противоправным эпизодам, совершенным в отношении жительниц Хабаровска, с общим ущербом 10 миллионов 400 тысяч рублей. Злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что на квартиры, находящиеся в собственности обвиняемого был наложен арест.
https://ria.ru/20230208/prokuratura-1850456499.html
https://realty.ria.ru/20230201/dolschiki-1848917890.html
хабаровск
приморский край
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, приморский край, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Приморский край, Хабаровский край
06:34 13.02.2023 (обновлено: 06:37 13.02.2023)
 
В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест"

В Приморье брачного афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Брачный аферист из Приморья, обманувший пять "невест" более чем на 10 миллионов рублей, осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным полиции, 43-летний житель Приморского края с апреля 2017 года по май 2019-го, отбывая наказание в колонии за совершение особо тяжких преступлений, на популярном сайте знакомств выкладывал анкеты с предложениями серьезных отношений. Откликнувшимся хабаровчанкам он представлялся либо сотрудником спецслужб в отставке, либо офицером с боевым опытом, либо крупным предпринимателем.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 07:58
Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии
Для проверки чувств мужчина предлагал женщинам пройти многоступенчатый тест: просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт, пин-коды и пароли доступа в мобильные банковские сервисы, а также интимные фотографии и видеозаписи. В финале "испытания" женщинам предлагалось передать "жениху" крупную сумму наличных. Одной из своих жертв он объяснил это тем, что ездит в боевые командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина его выкупит.
Роль посредников в получении денег подсудимый просил исполнять своих знакомых, свертки они привозили во Владивосток (Приморье) и отдавали настоящей жене сидельца. После передачи сумм мужчина прекращал переписку, сообщал жертвам, что находится в колонии, а в случае обращения в полицию обещал выложить в интернет "голый" компромат. На деньги афериста его жена купила квартиру и машину в центре Приморского края. Оставшиеся деньги сиделец проиграл, делая ставки на спортивных тотализаторах.
"Было возбуждено дело по частям 3 и 4 УК РФ (мошенничество). Установлена причастность приморчанина к пяти противоправным эпизодам, совершенным в отношении жительниц Хабаровска, с общим ущербом 10 миллионов 400 тысяч рублей. Злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что на квартиры, находящиеся в собственности обвиняемого был наложен арест.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 12:25
В Чебоксарах будут судить главу и учредителя стройфирмы за обман дольщиков
 
ПроисшествияХабаровскПриморский крайХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала