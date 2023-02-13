https://ria.ru/20230213/primore-1851594795.html

В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест"

В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест" - РИА Новости, 13.02.2023

В Приморье афериста осудили на 11 лет колонии за обман пяти "невест"

Брачный аферист из Приморья, обманувший пять "невест" более чем на 10 миллионов рублей, осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T06:34

2023-02-13T06:34

2023-02-13T06:37

происшествия

хабаровск

приморский край

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Брачный аферист из Приморья, обманувший пять "невест" более чем на 10 миллионов рублей, осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. По данным полиции, 43-летний житель Приморского края с апреля 2017 года по май 2019-го, отбывая наказание в колонии за совершение особо тяжких преступлений, на популярном сайте знакомств выкладывал анкеты с предложениями серьезных отношений. Откликнувшимся хабаровчанкам он представлялся либо сотрудником спецслужб в отставке, либо офицером с боевым опытом, либо крупным предпринимателем. Для проверки чувств мужчина предлагал женщинам пройти многоступенчатый тест: просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт, пин-коды и пароли доступа в мобильные банковские сервисы, а также интимные фотографии и видеозаписи. В финале "испытания" женщинам предлагалось передать "жениху" крупную сумму наличных. Одной из своих жертв он объяснил это тем, что ездит в боевые командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина его выкупит. Роль посредников в получении денег подсудимый просил исполнять своих знакомых, свертки они привозили во Владивосток (Приморье) и отдавали настоящей жене сидельца. После передачи сумм мужчина прекращал переписку, сообщал жертвам, что находится в колонии, а в случае обращения в полицию обещал выложить в интернет "голый" компромат. На деньги афериста его жена купила квартиру и машину в центре Приморского края. Оставшиеся деньги сиделец проиграл, делая ставки на спортивных тотализаторах. "Было возбуждено дело по частям 3 и 4 УК РФ (мошенничество). Установлена причастность приморчанина к пяти противоправным эпизодам, совершенным в отношении жительниц Хабаровска, с общим ущербом 10 миллионов 400 тысяч рублей. Злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что на квартиры, находящиеся в собственности обвиняемого был наложен арест.

https://ria.ru/20230208/prokuratura-1850456499.html

https://realty.ria.ru/20230201/dolschiki-1848917890.html

хабаровск

приморский край

хабаровский край

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