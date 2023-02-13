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Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 13.02.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230213/premiya-1851677486.html
Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia
Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 13.02.2023
Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia
Объявлен лонг-лист XI премии The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте газеты. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:33
2023-02-13T13:33
культура
новости культуры
искусство
музеи
книги
исторический музей
государственный музей архитектуры имени щусева
музей русского импрессионизма (мри)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Объявлен лонг-лист XI премии The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте газеты. В номинации "Музей года" представлены Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей русского импрессионизма, Нижегородский государственный художественный музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Центр "Зотов", Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.За первенство в категории "Выставка года" поборются I Международная биеннале "Искусство будущего" (МАММ), "Виктор Цой. Путь героя" (ЦВЗ "Манеж"), "Дивование. Открытие Севера" (Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей), "Между небом и землей" (ГМИИ имени А.С. Пушкина), "Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений" ("ГЭС-2"), "Михаил Врубель" (Третьяковская галерея), "Эстетика бриколажа. Безымянное искусство", "Фестиваль маргинального искусства" (Всероссийский музей декоративного искусства).Награду за личный вклад могут получить коллекционеры, меценаты Михаил и Елена Карисаловы, основатель и директор ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, коллекционер, меценат, основатель Фонда поддержки современного искусства Ruarts и галереи Ruarts Марианна Сардарова, основатель Фонда современного искусства "Винзавод" Софья Троценко или сооснователи творческого сообщества "Мира" Евгения Казарновская, Андрей Попов, Дмитрий Разумов. Полный список номинантов опубликован на сайте газеты The Art Newspaper Russia.
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Елена Громова
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новости культуры, искусство, музеи, книги, исторический музей, государственный музей архитектуры имени щусева, музей русского импрессионизма (мри), центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева, выставки, мультимедиа арт музей, манеж, третьяковская галерея, дом культуры "гэс-2"
Культура, Новости культуры, Искусство, Музеи, Книги, Исторический музей, Государственный музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма (МРИ), Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, Выставки, Мультимедиа Арт музей, Манеж, Третьяковская галерея, Дом культуры "ГЭС-2"
13:33 13.02.2023
 
Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

Объявлен лонг-лист XI премии The Art Newspaper Russia

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГлавный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ "Манеж".
Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на церемонии вручения IX премии газеты The Art Newspaper за достижения в области искусства в ЦВЗ Манеж. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Объявлен лонг-лист XI премии The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте газеты.
В номинации "Музей года" представлены Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей русского импрессионизма, Нижегородский государственный художественный музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Центр "Зотов", Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Посетители на выставке-байопике Виктор Цой. Путь героя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января 2022, 08:00Культура
Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое
За первенство в категории "Выставка года" поборются I Международная биеннале "Искусство будущего" (МАММ), "Виктор Цой. Путь героя" (ЦВЗ "Манеж"), "Дивование. Открытие Севера" (Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей), "Между небом и землей" (ГМИИ имени А.С. Пушкина), "Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений" ("ГЭС-2"), "Михаил Врубель" (Третьяковская галерея), "Эстетика бриколажа. Безымянное искусство", "Фестиваль маргинального искусства" (Всероссийский музей декоративного искусства).
Награду за личный вклад могут получить коллекционеры, меценаты Михаил и Елена Карисаловы, основатель и директор ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, коллекционер, меценат, основатель Фонда поддержки современного искусства Ruarts и галереи Ruarts Марианна Сардарова, основатель Фонда современного искусства "Винзавод" Софья Троценко или сооснователи творческого сообщества "Мира" Евгения Казарновская, Андрей Попов, Дмитрий Разумов.
Полный список номинантов опубликован на сайте газеты The Art Newspaper Russia.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 10:26Культура
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
 
КультураНовости культурыИскусствоМузеиКнигиИсторический музейГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваМузей русского импрессионизма (МРИ)Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея РублеваВыставкиМультимедиа Арт музейМанежТретьяковская галереяДом культуры "ГЭС-2"
 
 
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