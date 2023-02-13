https://ria.ru/20230213/premiya-1851677486.html

Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 13.02.2023

Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

Объявлен лонг-лист XI премии The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте газеты. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:33

2023-02-13T13:33

2023-02-13T13:33

культура

новости культуры

искусство

музеи

книги

исторический музей

государственный музей архитектуры имени щусева

музей русского импрессионизма (мри)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Объявлен лонг-лист XI премии The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте газеты. В номинации "Музей года" представлены Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей русского импрессионизма, Нижегородский государственный художественный музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Центр "Зотов", Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.За первенство в категории "Выставка года" поборются I Международная биеннале "Искусство будущего" (МАММ), "Виктор Цой. Путь героя" (ЦВЗ "Манеж"), "Дивование. Открытие Севера" (Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей), "Между небом и землей" (ГМИИ имени А.С. Пушкина), "Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений" ("ГЭС-2"), "Михаил Врубель" (Третьяковская галерея), "Эстетика бриколажа. Безымянное искусство", "Фестиваль маргинального искусства" (Всероссийский музей декоративного искусства).Награду за личный вклад могут получить коллекционеры, меценаты Михаил и Елена Карисаловы, основатель и директор ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, коллекционер, меценат, основатель Фонда поддержки современного искусства Ruarts и галереи Ruarts Марианна Сардарова, основатель Фонда современного искусства "Винзавод" Софья Троценко или сооснователи творческого сообщества "Мира" Евгения Казарновская, Андрей Попов, Дмитрий Разумов. Полный список номинантов опубликован на сайте газеты The Art Newspaper Russia.

https://ria.ru/20220115/tsoy-1767879525.html

https://ria.ru/20211103/vrubel-1757465027.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, музеи, книги, исторический музей, государственный музей архитектуры имени щусева, музей русского импрессионизма (мри), центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева, выставки, мультимедиа арт музей, манеж, третьяковская галерея, дом культуры "гэс-2"