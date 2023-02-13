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В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
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В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР
Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:00
2023-02-13T20:00
общество
луганская народная республика
россия
луганск
осаго
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике почти за два месяца, сообщается на сайте МВД России. Отмечается, что в ЛНР обменять права и зарегистрировать машины можно в семи городах: Луганске, Краснодоне, Красном Луче, Перевальске, Ровеньки, Старобельске и Стаханове. Время работы подразделений увеличено. Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря. Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов и медосвидетельствования. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение. Кроме того, жители новых субъектов могут зарегистрировать транспортные средства без техосмотра и госпошлины до 2026 года. До 2024 года регистрация будет проходить без ОСАГО, если госуслуга предоставляется на территории новых субъектов.
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общество, луганская народная республика, россия, луганск, осаго
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, ОСАГО
20:00 13.02.2023
 
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР

МВ России: более 13 тысяч водительских удостоверений обменяли в ЛНР за два месяца

© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Бланк водительского удостоверения нового образца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике почти за два месяца, сообщается на сайте МВД России.
"На сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 декабря 2022 года № 2216, в данных подразделениях оказано более 13 тысяч услуг по обмену водительских удостоверений и около 9 тысяч – по регистрации транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ЛНР обменять права и зарегистрировать машины можно в семи городах: Луганске, Краснодоне, Красном Луче, Перевальске, Ровеньки, Старобельске и Стаханове. Время работы подразделений увеличено.
Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря.
Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов и медосвидетельствования. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение.
Кроме того, жители новых субъектов могут зарегистрировать транспортные средства без техосмотра и госпошлины до 2026 года. До 2024 года регистрация будет проходить без ОСАГО, если госуслуга предоставляется на территории новых субъектов.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскОСАГО
 
 
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