https://ria.ru/20230213/prava-1851803106.html
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР
Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:00
2023-02-13T20:00
2023-02-13T20:00
общество
луганская народная республика
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луганск
осаго
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике почти за два месяца, сообщается на сайте МВД России. Отмечается, что в ЛНР обменять права и зарегистрировать машины можно в семи городах: Луганске, Краснодоне, Красном Луче, Перевальске, Ровеньки, Старобельске и Стаханове. Время работы подразделений увеличено. Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря. Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов и медосвидетельствования. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение. Кроме того, жители новых субъектов могут зарегистрировать транспортные средства без техосмотра и госпошлины до 2026 года. До 2024 года регистрация будет проходить без ОСАГО, если госуслуга предоставляется на территории новых субъектов.
https://ria.ru/20230204/pasport-1849685968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, луганская народная республика, россия, луганск, осаго
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, ОСАГО
В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР
МВ России: более 13 тысяч водительских удостоверений обменяли в ЛНР за два месяца