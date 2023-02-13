https://ria.ru/20230213/prava-1851803106.html

В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР

В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

В МВД рассказали об обмене водительских удостоверений в ЛНР

Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:00

2023-02-13T20:00

2023-02-13T20:00

общество

луганская народная республика

россия

луганск

осаго

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Свыше 13 тысяч услуг по обмену водительских прав и около 9 тысяч по регистрации машин оказали в подразделениях Госавтоинспекции в Луганской Народной Республике почти за два месяца, сообщается на сайте МВД России. Отмечается, что в ЛНР обменять права и зарегистрировать машины можно в семи городах: Луганске, Краснодоне, Красном Луче, Перевальске, Ровеньки, Старобельске и Стаханове. Время работы подразделений увеличено. Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря. Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов и медосвидетельствования. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение. Кроме того, жители новых субъектов могут зарегистрировать транспортные средства без техосмотра и госпошлины до 2026 года. До 2024 года регистрация будет проходить без ОСАГО, если госуслуга предоставляется на территории новых субъектов.

https://ria.ru/20230204/pasport-1849685968.html

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россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, луганская народная республика, россия, луганск, осаго